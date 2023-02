Carlos Goñi, el cantante de Revólver, vuelve a los escenarios que nunca abandonó. Lo hace con la ilusión de los artistas que dan sus primeros pasos, que observan con interés la cara de los que escuchan sus nuevas letras, que sienten ese hormigueo en el estómago… Y asegura tajante que esto de la música le sigue fascinando como el primer día. “Me sigue poniendo cantar, subirme a un escenario, irme de gira… Compartir las letras que hasta hace dos días eran solo mías”.

Pero también reconocía que el ‘miedo escénico’ no desaparece ni siquiera con los años. Todo lo contrario. “Le contaba a Miguel Bosé hace algún tiempo que no sabía lo que me pasaba, pero que esa gira me tenía nervioso, más de lo habitual. Que salía acojonado al escenario. Y me contestaba que eso no desaparecía nunca, todo lo contrario, que iría a más”.

El músico madrileño está ansioso por mostrar su nuevo trabajo ‘Adictos a la euforia’. Este martes, en Lorca, se le veía feliz. Con la guitarra entre sus manos iba desgranando algunos de los temas que verán la luz este viernes y que presentará oficialmente en el escenario del Auditorio Margarita Lozano de Lorca este sábado. “Me han hablado de él, de lo impresionante que es. Me apetece arrancar la gira en Lorca, en Murcia”, reconocía.

Y hablaba de la relación que siempre ha mantenido con Murcia. “Es profunda y desde hace muchísimo tiempo. He venido un millón de veces, pero estoy encantado. Y, en esta ocasión, con mayor satisfacción, porque me han dicho que casi estreno el Auditorio Margarita Lozano”.

Más de treinta años en lo más alto del panorama musical de nuestro país permiten licencias, aunque admitía que “nunca he dejado de hacer lo que me ha dado la gana. Lo he hecho desde el primer día. Nunca me han dictado, pero tampoco me hubiera dejado. Lo que sí he hecho son tratos. Por ejemplo, yo elijo siempre qué canciones van en el disco, pero, sin embargo, nunca suelo elegir el single. Que se la coma otro”, reía.

En un espacio intimista, la sala de exposiciones del Centro Cultural Espín, cantaba algunos de los temas de su último trabajo. “Es el mejor que he hecho en toda mi carrera. Es el disco con más luz, el mejor que he grabado con diferencia. Y lo hago con la mejor banda que un cantante puede tener”.

Hablaba con un entusiasmo de su nuevo trabajo que conquista al momento a todos los que le rodean y cuando coge entre sus manos la guitarra y la música fluye se hace el silencio. Carlos Goñi sigue siendo el cantante de Revólver con el que todos hemos crecido. Quién diría que lleva tres décadas en la música al oírlo hablar de ‘Adán y Eva’. Es, sin lugar a dudas, el tema que le tiene conquistado el alma. “Es uno de los tres o cuatro mejores temas que he escrito en mi vida”.

En el concierto de este sábado, resaltaba, los que acudan se encontrarán “la mejor versión de Revólver”. Y repite hasta la saciedad. “Nunca he tenido una banda que sonase así. Llevamos tres años juntos y con el nuevo teclista es una gozada, un disfrute”. Reconocía que tiene muchas ganas de mostrar este trabajo que le “fascina”.

Siente respeto por el público. “Me planteo cada concierto como si fuera el primero, pero también como si fuera el último. Esto no es como el que va a ver una película en bata y con palomitas. Me emociona saber que hay mucha gente que dedica su tiempo y su dinero a venir a verme. Y, joder, hay que hacer que merezca la pena, porque si no, mal asunto. A mí me fascina dormir bien y la manera de dormir bien es cuando uno se siente satisfecho con lo que ha hecho”.

Su nuevo disco estará muy presente, pero también temas legendarios como ‘El roce de tu piel’, ‘El dorado’, ‘Mi rendición’, ‘Calle Mayor’… Es consciente de que este sábado se darán cita varias generaciones que acudirán llamadas por ese estilo tan peculiar que Carlos Goñi impregna en su música, la del eterno Revólver.