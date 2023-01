Irreductible, como los galos de René Goscinny y Albert Uderzo. Así permanece en 2023 el festival Microsonidos, uno de los más queridos por los aficionados a la música de la Región, pero también, seguramente, el que más sufrió los desmanes de la pandemia. Sin embargo, Silbato Producciones, la promotora al cargo, supo sobrevivir al temporal, adaptarse, y retomar la normalidad con más fuerza incluso que antes de la covid. Solo así se explica que para su decimosexta –la que arrancará el fin de semana del 3 y 4 de febrero y que contará con bandas como Rufus T. Firefly, La Plata, Biznaga y Airbag– vaya a experimentar un nuevo estirón.

Y es que aunque mantendrá «un número similar de noches de conciertos», superando las cuarenta a día de hoy –en las que podremos ver a más de cincuenta bandas de muy diversos estilos–, los tentáculos del Microsonidos alcanzan a cada vez más espacios. Al principio solo eran las salas y algún espacio multiusos como el Párraga, pero en los últimos años se ha asociado con Mister Witt Café (Cartagena) y ayuntamientos como los de Mazarrón y Cieza, que este año volverá a disfrutar de la programación de este festival. Pero, lejos de contentarse (sus organizadores), esta temporada reafirmarán o sumarán nuevos escenarios. Para empezar, la Sala Miguel Ángel Clares del Auditorio Víctor Villegas y la Junta Municipal de Santiago y Zaraiche ya esperan la confirmación de espectáculos sobre sus tablas, pero a la habitual lista de salas de conciertos que maneja el Microsonidos en la actualidad (la REM, la Spectrum, Musik y La Yesería) se incorpora este año la Cooperativa Ítaca, «un clásico» de la capital del Segura.

La programación

Así lo anunció este miércoles Silbato Producciones por medio de una nota de prensa que incluía buena parte de la que será su programación para este primer cuatrimestre el año. La filosofía es la misma de siempre: «Siempre con el ánimo de traer a la Región la mejor programación alternativa y actual, ponemos de relevancia lo más representativo del panorama nacional, sin olvidarnos de las bandas internacionales como The Speedways y Kurt Baker. Y volvemos a destacar el producto autonómico, en continua confirmación como referente en la música de este país», aseguraron. Y, como de costumbre, «alguna noche coincidirán varios conciertos en diferentes salas. Pero siempre procuramos que se diferencien estilísticamente y satisfagan los diferentes gustos del público».

En concreto, los británicos The Speedways actuarán el día 4 de febrero en Musik junto a Higinio, mientras que para ver en Murcia a Kurt Baker habrá que esperar hasta el 10 de marzo, cuando protagonizará en la Sala Spectrum un cartel triple en el que también figuran Loganz y Cromo. En el apartado nacional destacan Rufus T. Firefly, que el día 3 del mes próximo estarán en la REM con Otto; La Plata, escoltados por Yakuzza una semana después (día 10) en la Spectrum; Biznaga, que harán piña con Medalla y Ave Alcaparra en la REM poco después, el 17, y Airbag, que presentarán su nuevo disco el 31 de marzo en La Yesería junto a Bigote Chino.

Desde el Microsonidos también han querido destacar el concierto que Joaquín Pascual y Fino Oyonarte ofrecerán en el Espacio 0 del Párraga el 10 de febrero. «Nos presentarán sus nuevos discos en un formato ‘solo’, acompañados de piano y guitarra, más alguna sorpresa especial. Esa noche abrirá el artista murciano MECA», señalan desde Silbato. Y también serán muy especiales los conciertos de Los Mendrugos y Los Marañones en la Sala REM, donde el 25 de marzo estas dos icónicas bandas de la música regional se darán la mano 25 años después «para el recordar el rock de los noventa», y el previsto algunos días antes (el 2 de ese mismo mes) en Mister Witt: el de Bloody Black Soul, «un remake de Ferroblues interpretado por parte de sus antiguos componentes y otras bandas».

También en la cafetería cartagenera se celebrará un acústico en solitario del cantante de La Cabra Mecánica, Lichis, que regresará a la Región el 23 de marzo. Pero este no será el único concierto en formato ‘desenchufado’ del programa. Este año el Microsonidos ofrecerá actuaciones «más íntimas» en La Yesería e Ítaca, donde actuarán Flores (3 de marzo), Paco Moreno (11 de marzo) y Fermi (25 de marzo), entre otros. Pero, además, esta decimosexta edición incluirá otra novedad: los ‘Aperitivos musicales’, que tendrán lugar los sábados, en horario de mediodía, en Locoloco Vintage, «donde podremos degustar acústicos mientras disfrutamos del ambiente, una buena charla, amigos y algo para tomar». La programa de este ciclo está todavía por determinar.

Otras bandas

Por otro lado, desde Silbato se ha querido destacar la apuesta del Microsonidos por una nueva hornada de bandas y artistas como Grupos de nueva hornada como Margarita Quebrada (18 de marzo), Mediapunta (11 de febrero), Rococó (24 de febrero), Vosotras Veréis (4 de marzo)..., «y algunos que, en pocos años, se han consolidado», como Jamie 4 President (24 de febrero), Verona (17 de febrero), Bum Motion Club (18 de febrero), Victorias (25 de febrero), Vuelo Fidji (11 de marzo) y Lucas Colman (25 de marzo). Y, por supuesto, por grupos de la Región de Murcia como Espiricom (24 de ferbero), Marcelo Criminal (18 de marzo), Los Astrónomos (31 de marzo), The Rays On (10 de febrero), The Golden Lips (7 de abril), Stahl Inc. (10 de marzo), Salvana (4 de febrero), Marss (25 de febrero), Resi (25 de febrero), Lo Cursed (7 de abril), Veneziola (25 de febrero), Pedriñanes 77 (4 de marzo), Nacho Para (18 de marzo), Las Wonder (24 de marzo) y Martina Efedra (6 de abril), entre otros.