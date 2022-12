Una edición que incorpora su nuevo formato, PLAY EXPERIENCE, con nuevos contenidos exclusivos y muchas más actividades entre las que destacan la FAN Zone (Influencers, Youtubers e Invitados especiales) o la MANGA EXPERIENCE Area (anime, cómics, ilustradores, Cosplays, K-POP, exposiciones, talleres…).

PLAY MURCIA se desarrollará en el Pabellón Príncipe de Asturias, el próximo sábado 10 y domingo 11 de diciembre, en un encuentro que reúne a los principales representantes del ecosistema gaming y manga: público amateur y gamelovers, actores, influencers y streamers, empresas y profesionales de la industria del videojuego.

La ciudad da la bienvenida de nuevo a la fiesta del ocio digital, PLAY MURCIA Experience, con un cartel de invitados de lujo dónde contaremos con la asistencia de prestigiosos actores como Antonio Resines, Alec Utgoff (Stranger Things) o David Horovitch (La Casa del Dragón); más de 15 influencers y streamers como Anikilo, Emejotisa, La Botella de Kandor, Uchibros o MyYes; ilustradores de Marvel Comics como Salva Espín y J. Campoy (diseñadores de la ilustración del cartel junto a Ángel Unzueta, Iban Coello y Nacho Fernández); destacados estudios y publishers de videojuegos (PlayStation Talents, RedMountain, TimSea Studios, BadLand Publishing…) y cosplayers internacionales.

Play Generation en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, serán los encargados de celebrar el evento dónde disfrutaremos de un fin de semana creado por y para los amantes de la cultura digital, nuevas tecnologías, industria del videojuego, gaming y la experiencia manga.

Una oferta de entretenimiento que contará con más de 300 actividades distribuidas en 18 zonas de diferentes contenidos que alberga el Paballón Príncipe de Asturias, espacio donde tendrá lugar el evento, los próximos sábado 10 y domingo 11 de diciembre de 10h a 21h y 10h a 20h respectivamente.

Un evento con la esencia #Game-Fest, la fiesta del ocio digital para todos los públicos, que en esta edición incorpora el concepto y contenidos propios del salón del manga de Murcia.

Conocer a actores, influencers y streamers, jugar a Videojuegos, competir en Torneos eSports, descubrir el metaverso a través de la Realidad Virtual, conducir simuladores de fórmula 1, volar drones o crear nuestro propio robot serán algunos de los contenidos y experiencias para todos los públicos que encontraremos en las 18 zonas que integran PLAY MURCIA Experience.

Incorporando como novedad la zona y contenidos de “Manga Experience” para congregar a aquellos amantes del manga y anime dónde podrás conocer a ilustradores, cosplayers y artistas de índole internacional. Welcome to the #Game-Fest Experience! Los días 10 y 11 de diciembre nos citamos en el P. Príncipe de Asturian en Murcia para disfrutar de la experiencia Play, un espacio para todos los públicos.

Para acceder al evento será necesario adquirir entrada mediante la venta anticipada o en taquilla.

Más información en: https://playgeneration.es/playmurciaexperience/

Más sobre PLAY #Game-Fest

Fechas: 10 de diciembre (10:00-21:00h), 11 de diciembre (10:00-20:00h)

Página del evento: https://playgeneration.es/playmurciaexperience/

Venta de entradas: https://www.entradasatualcance.com/tickets-play-murcia-experience#/sell/events/8697/sessions/13482

Dirección: Av. Juan Carlos I, S/N, 30009 Murcia