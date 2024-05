El PSOE se planta y no participará en la Comisión de Seguridad impulsada por Vox

La Comisión Especial de Estudio de la Seguridad Ciudadana en la Región de Murcia ya es una realidad. La Asamblea constituyó este viernes este órgano parlamentario impulsado por Vox y que cuenta con el apoyo del Partido Popular; sin embargo, no hay ni rastro de los otros dos grupos de la Cámara: PSOE y Podemos.

El Partido Socialista participó, por "lealtad institucional", en el acto de constitución de la comisión; sin embargo, acto seguido anunció que se retiraba para no "colaborar en este método de bloqueo del parlamento autonómico". La viceportavoz de este grupo parlamentario, Carmina Fernández, considera que uno de los objetivos de la constitución de esta comisión es evitar que se convoquen las comisiones legislativas y "rebajar a la mínima expresión el control e impulso al Gobierno regional".

El PSOE cree que bajo el paraguas de esta comisión se van a "tergiversar las cifras, manipular los datos y utilizar argumentos xenófobos despreciables"

Pero, además, hay otra razón de fondo. "No vamos a contribuir a este chiringuito ideológico del PP y Vox, que avala el discurso racista y xenófobo y que criminaliza a las personas más vulnerables de esta sociedad, los que menos recursos tienen". Fernández augura que bajo el paraguas de esta comisión se van a "tergiversar las cifras, manipular los datos y utilizar argumentos despreciables" que no comparten por considerarlos "racistas, xenófobos y discriminatorios contra los más desfavorecidos".

Resaltó que el Partido Popular y Vox están ligando la delincuencia a la pobreza o la exclusión social. "Es despreciable que dirijan su mirada hacia las personas que menos tienen", enfatizó. En este sentido, el PSOE considera que el PP se ha radicalizado y que "quiere instalar el miedo y la inseguridad con estos discursos de odio, racistas y xenófobos para competir electoralmente con Vox".

El Partido Popular, por su parte, ha criticado la actitud de los socialistas de no participar, "en un nuevo acto de desprecio a la sede de la soberanía popular de los ciudadanos de la Región" (justo hace unos días se ausentó del debate de la moción del PP para reformar la Ley de Protección del Mar Menor).

"El PSOE no entiende que sin seguridad no hay libertad, y sin libertad no hay democracia", afirmó el diputado regional del Partido Popular Carlos Albaladejo, que subrayó que esta comisión es "absolutamente necesaria ante el aumento de todo tipo de delitos que se viene produciendo desde que Pedro Sánchez irrumpió en la Moncloa". Al hilo, señaló de que la criminalidad en España ha aumentado en un 11% desde 2019, "con casi dos millones y medio de delitos cometidos en 2023".

Si Vox vinculó abiertamente delincuencia e inmigración durante el pleno en el que defendió la creación de esta comisión, precisamente este viernes, día de su constitución, el partido se mostró mucho más cauto. "La inseguridad en las calles representa una ausencia de libertad, lo cual es profundamente preocupante, ya que atenta contra uno de los principios y valores fundamentales de nuestra Constitución española", dijo el diputado Alberto Garre, elegido presidente del nuevo órgano parlamentario.

Esta Comisión, prosiguió, "buscará información precisa de diversas fuentes, incluyendo autoridades policiales locales, la Policía Nacional y la Guardia Civil, para comprender a fondo las causas de la delincuencia en diferentes áreas y, así, poder abordarlas de manera efectiva", indicó.

Asimismo, adelantó que el primer compareciente será el vicepresidente regional y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, José Ángel Antelo, que ya mostró su interés en acudir a esta comisión. Habrá dos sesiones con un ponente al mes y entre ellos, además, habrá un especialista en ciberseguridad, el presidente de la Federación de Municipios y los alcaldes de Torre Pacheco, San JavierLorcaAlcantarillaFuente Álamo y Totana.

Composición

Al presidente, Alberto Garre, le acompañarán en la Mesa de la Comisión los diputados del grupo Popular, Alfonso Fernando Cerón Morales, como vicepresidente; y Antonio Landáburu Clares, como secretario.

Estará integrada por los diputados del Grupo Parlamentario Popular Luz Marina Lorenzo Gea, Josefa Carreño Arias y Carlos Albaladejo Alarcón; e Ignacio Arcas Cuartero, por el Grupo Vox. Oficialmente, María del Carmen Fernández Sánchez, Fernando Moreno García y Juan Andrés Torres Escarabajal, del Grupo Parlamentario Socialista, también forman parte, aunque no se les verá participar en ninguna reunión, tal y como adelantaron.