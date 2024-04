El mal tiempo no frena la ocupación hotelera pero lastra a bares y restaurantes

A pesar de las lluvias, los pronósticos del sector hotelero de la Región de Murcia se cumplieron y la Semana Santa ha arrojado este año unos resultados más que satisfactorios. Sin embargo, el sector hostelero sí ha acusado más las inclemencias del tiempo y lamenta no haber logrado las cifras récord previstas.

Según el presidente de la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Murcia (Ashomur), Felipe Saldaña, se preveía un cierre con el 90 por ciento de ocupación en los tres días clave: jueves, viernes y sábado, «y hemos cerrado con un 92 por ciento, un pelín mejor de lo que teníamos previsto». En cuanto al precio medio, Ashomur señala que se han alcanzado, en esos tres días clave, los 85 euros, lo que supone un incremento de 3 euros con respecto al mismo periodo del año 2023. Este precio medio sobre todo se ha incrementado en los hoteles de tres estrellas (ha experimento una subida del 11 por ciento). Sin embargo, los que han marcado más ocupación han sido los hoteles de cuatro estrellas, que han experimentado un incremento del 22 por ciento. De esta manera, tanto la ocupación como el precio medio superan las cifras que se registraron el año pasado y también las de años prepandémicos.

Pese a todo, los primeros días de Semana Santa siguen renqueantes. «Tenemos una tarea pendiente que es mejorar la ocupación de los días previos, los lunes, martes y miércoles, en los que rozamos sólo el 50 por ciento; nos gustaría, y creemos que podemos, elevar ese porcentaje», señala Felipe Saldaña, que apunta que una de las fórmulas para mejorar esos datos pasan por incentivos como la organización de eventos especiales, como campeonatos deportivos o conciertos.

Asegura Saldaña que la condiciones meteorológicas adversas generadas por la borrasca ‘Nelson’ no han afectado demasiado al comportamiento de los visitantes y no se produjeron demasiadas cancelaciones de última hora. «Ha habido, pero no las hemos sufrido en exceso», sostiene Saldaña.

En Cartagena, los hoteles cerraron la Semana Santa con un 91 por ciento de ocupación (jueves, viernes y sábado). Para el presidente de la Asociación de Hoteleros de Cartagena (Agruphotel), Alejandro Paredes, «el tiempo ha influido y nos ha bajado la ocupación esos días, en los que se preveía un lleno, pero dentro de lo malo, creo que hemos podido cerrar de manera notable». El porcentaje medio total, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, ha sido en la ciudad portuaria del 81% por ciento.

En la Comarca del Noroeste sobre todo se ha dejado notar el turismo rural, que ha registrado una Semana Santa de récord. Los alojamientos rurales crecieron nada más y nada menos que 10 puntos, y llegaron al 90 por ciento de ocupación.

El perfil de viajeros que han escogido la opción de turismo y naturaleza es principalmente familiar, aunque también se posiciona en segundo lugar los grupos de amigos, que encuentran en el Noroeste un lugar para disfrutar unos días de naturaleza, cultura y gastronomía, bajo el paraguas de las procesiones de la Semana de Pasión y de eventos como la exaltación del tambor en Moratalla, una fiesta incluida en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco. Según explica una portavoz de la asociación de Turismo Rural del Noroeste (Noratur), Isabel Gil, «la tendencia del turista ha cambiado tras los años de la pandemia, en los que optaba por quedarse en casa en Semana Santa y vivir sus procesiones locales; una vez superado este paso, la gente vuelve a realizar viajes en Semana Santa». Gil destaca que «el turismo rural es una opción que se adapta perfectamente a todos los bolsillos, y que da libertad al viajero para conocer diferentes aspectos de nuestra comarca, o simplemente descansar del ajetreo diario».

Este año también ha destacado que los huéspedes apuraron al máximo sus vacaciones y algunos salieron durante la jornada de ayer, aprovechando que en sus municipios de origen era festivo.

Quien sí ha sufrido, de manera más notable, el mal tiempo, han sido los bares y restaurantes de la Región, quienes han visto cómo sus previsiones iniciales de Semana Santa se vieron truncadas con la cancelación de la última procesión, la del Domingo de Resurrección, en Murcia, Lorca y Cartagena, lo que provocó también cancelaciones de reservas en los establecimientos.

Desde Hoy Tú, a falta de los balances definitivos, calculan que las cancelaciones se situaron por encima del 30 por ciento como consecuencia de la lluvia.

Los hosteleros de Cartagena creen que el tiempo «ha influido negativamente en las ventas», durante toda la Semana Grande. De hecho, una encuesta llevada a cabo por la Asociación de Hosteleros de Cartagena (Hostecar), indica que 9 de cada 10 creen que «el esfuerzo se ha visto poco recompensado en las ventas».