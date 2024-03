El Mar Menor también llega al juzgado de lo Contencioso-Administrativo

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha admitido a trámite la demanda colectiva de unos 380 agricultores del Campo de Cartagena contra la ley del Mar Menor, según explicó una rueda de prensa este lunes los artífices del procedimiento: la Fundación Ingenio con su directora general, Natalia Corbalán, el abogado y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante, Santiago González-Varas, así como el ingeniero agrónomo Pedro Fernández, de Agroingenieros por el Mar Menor.

Esta demanda en el Contencioso-Administrativo viene precedida de un proceso administrativo contra la Región de Murcia en los que estos agricultores solicitaban poder realizar su trabajo, según explicó González-Varas: "Lo que se pide es poder desarrollar la agricultura conforme a los usos básicos de la agricultura. Que la ley se acomode al ejercicio normal de la profesión de la agricultura con una modificación de la ley que compatibilice el Medio Ambiente y la protección con el ejercicio básico y elemental".

"Es un contencioso complicado, pero pensamos que ante la fundamentación tan profunda y exhaustiva que tiene, ha de prosperar. Las restricciones van más allá de lo normal, respecto a lo que puede hacer un agricultor en Oviedo o en Huelva, aquí en Murcia no es lo mismo ser agricultor: no se puede trabajar", remarcó González-Varas.

Además, en el caso de ganar, solicitarán las indemnizaciones correspondientes porque dicen que hay una expropiación encubierta de cultivos por culpa de la ley. "Son expropiaciones de uso encubiertas. No te dejan hacer nada y no te expropian. Si quieren que no hagamos nada, compénsenos económicamente. Es un atropello y desnaturaliza el ejercicio de la profesión", remarcó Natalia Corbalán.

La idea, explicaron, es utilizar esta vía jurídica para intentar llegar al Tribunal Constitucional (TC) y promover la declaración de inconstitucionalidad de la ley del Mar Menor, incluso llegar a la justicia europea. Una cuestión que el Constitucional ya rechazó cuando VOX la llevó al tribunal de la Carta Magna.

Sí reconocieron que ese no del TC les perjudica en su procedimiento judicial, pero no así la sentencia europea sobre los nitratos que creen, según González-Varas puede beneficiarles. Aseguró Pedro Fernández que la sentencia europea "no aporta ningún dato del Mar Menor y que cómo no van a sancionar a Murcia si las autoridades regionales y nacionales dicen que el problema del Mar Menor son los nitratos de la agricultura". Además, sentenció que "nunca se ha muerto un pez en el Mar Menor por nitratos" y que la sentencia europea no vincula la agricultura con los procedimientos anóxicos en la laguna salada.

Esto es lo que el pasado jueves reflejó la sentencia europea respecto a la Región de Murcia en relación con las medidas adicionales de protección de las aguas por la contaminación por nitratos agrícolas: "La Comisión reconoce que dicha comunidad autónoma ha adoptado varias medidas adicionales. Sostiene, sin embargo, que esas medidas son insuficientes para alcanzar los objetivos de la Directiva 91/676, como también demuestra la magnitud y gravedad de los acontecimientos de la crisis de la anoxia durante el año 2019 y a finales del verano de 2021".