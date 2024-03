Europa incluye la contaminación por nitratos de la Región de Murcia en su condena a España

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condena a España por la falta de protección de las aguas por la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, en una sentencia que se ha conocido este jueves. Y la Región de Murcia es, junto a otras siete Comunidades Autónomas, la responsable de esta condena a todo el país por este tipo de contaminación en tres puntos: por no haber declarado como zonas vulnerables las zonas de captación de agua por escorrentía (aguas superficiales) o por infiltración (aguas subterráneas), por no haber establecido las medidas obligatorias y por no haber adoptado las medidas adicionales o de refuerzo necesarias para evitar la contaminación por nitratos.

Respecto a la Región de Murcia, dice la sentencia que "los datos transmitidos por las autoridades españolas en el informe 2016‑2019 no permiten constatar que la situación en las zonas vulnerables haya mejorado con respecto a los datos resultantes del informe 2012‑2015. En efecto, aunque el porcentaje de puntos de medición de aguas subterráneas que notifican valores de nitratos superiores a 50 mg/l dentro de esas zonas disminuyó del 62,5 % al 57,4 %, el porcentaje de puntos de medición de aguas superficiales que notifican valores superiores a 50 mg/l dentro de las zonas vulnerables aumentó del 10 % al 15,6 %".

Establece la resolución, que la Comisión reconoce que la Región ha adoptado varias medidas adicionales, pero que esas medidas son insuficientes para alcanzar los objetivos de la Directiva 91/676 como demuestra la magnitud y gravedad de los acontecimientos de las crisis de anoxia durante el año 2019 y a finales del verano de 2021. Episodios que, según el Reino de España, están fuera de las imputaciones.

Además, defiende el Estado que en la Región se aprobó la Ley de recuperación y protección del Mar Menor para dar cumplimiento a las obligaciones de la directiva, así como un Plan de Inspección de Explotaciones Agrícolas y otras normativas como las medidas cautelares de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para proteger el estado cuantitativo y cualitativo del acuífero cuaternario que se acaba filtrando a la laguna. Para la Comisión, las alegaciones españolas no son sólidas debido a que es necesario que haya transcurrido cierto tiempo para apreciar el resultado a largo plazo.

El TJUE declara que el Reino de España incumplió las obligaciones para proteger las aguas frente a los nitratos con el Mar Menor como protagonista de una parte de la sentencia de medidas de refuerzo en la que también se encuentra Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Además, están incluidas en la resolución la Comunidad Valenciana, Madrid y las Islas Baleares por no haber designado como vulnerables las zonas de captación de aguas por escorrentía o por infiltración.

El Gobierno regional reacciona

El portavoz del ejecutivo murciano y consejero de Presidencia y Acción Exterior, Marcos Ortuño, ha explicado tras el Consejo de Gobierno que esta sentencia es relativa al informe que contempla los años hasta el 2019, momento desde el que se implantaron medidas concretas para la protección de la laguna. Sin olvidarse de que esta sentencia incluye a otras siete autonomías.

Para Ortuño, esa contaminación ya "no responde a las prácticas de la agricultura actual", a lo que añadió que el Gobierno regional no se quedó de brazos cruzados dado que reorganizó la "estructura de la consejería para hacerla más eficiente". Por último, recordó que el "Campo de Cartagena dispone de un marco de actuación específico" como es, entre otras disposiciones, la Ley de recuperación y protección del Mar Menor.