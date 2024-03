Jorge Buxadé: "El PP aceptó la tesis del Ministerio que criminaliza la agricultura tras la visita de Teresa Ribera"

En plena tormenta política en la Región de Murcia tras la presentación de la reforma de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor por parte de Vox, uno de los dirigentes de Abascal más vehementes, el eurodiputado Jorge Buxadé, aterriza hoy en tierras del entorno de la laguna para reunirse con los concejales de Vox de los municipios ribereños para que le pongan al día de la situación del ecosistema.

¿Va a conseguir su partido que el PP dé su brazo a torcer y acepte la reforma del Mar Menor tal y como piden?

La finalidad de esta reforma es crear un instrumento que proteja de verdad el Mar Menor. Quiero recordar que formé parte de la delegación de la Unión Europea que visitó la zona en 2022 y de allí salió un documento en el que se señala muy claramente que los problemas del ecosistema no son solo provocados por la agricultura. También hay que controlar los saneamientos de los municipios, la falta de canalizaciones y los residuos urbanos que llegan al mar. Solo así devolveremos el equilibrio ambiental a la laguna y conseguiremos que el turismo y la agroindustria vuelvan a ser rentables.

El PP aprobó la ley actual en 2020. ¿Ha dado tiempo a desarrollarse?

El PP se ha dado cuenta de que su solución inicial no garantiza la recuperación del Mar Menor. No solo eso, es que también criminaliza a todo un sector.

No sentará bien a la ministra Ribera esta reforma legislativa después de haber sellado la paz con la Comunidad en enero.

Fue el Gobierno regional del PP en solitario el que la recibió y acordó con ella, aceptando así la tesis del Ministerio, que criminaliza al sector agrario. Vox tiene ahora la responsabilidad, como parte del Ejecutivo que también es, de poner soluciones. Sería una muy buena noticia, insisto, la implantación a la ley de soluciones que dependen de los municipios y de la manera en la que gestionan la depuración de sus aguas.

El sector primario está en pie de guerra. ¿A quién han de culpar, según usted?

La responsable principal es la Comisión Europea y su presidenta, Ursula von der Leyen, que es la jefa del Partido Popular. Fue ella quien puso en marcha el Pacto Verde Europeo, que rechazó Vox, por cierto. También llevan su firma la Estrategia ‘De la granja a la mesa’ y la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad 2030, ambas muy negativas para España.

«El único acuerdo de libre comercio que ha apoyado Vox en la UE esta legislatura es el de Vietnam»

¿Exculpa a Pedro Sánchez?

No. El Gobierno de Pedro Sánchez es el culpable de haber negociado la Política Agraria Común (PAC) de 2021-2027, que contempla los planes nacionales. Nadie obligaba a España a implantar medidas tan duras, como la del Cuaderno Digital, que está atosigando a los trabajadores del sector. El nuestro es de los pocos países que quiso asimilarlo. Este Gobierno ha sido nefasto, y prueba de ellos ha sido el exministro Alberto Garzón, que llegó a criminalizar a la industria cárnica.

Ahora ponen el grito en el cielo por los tratados de libre comercio con terceros países, pero ustedes apoyaron el CETA, de Canadá, el de Vietnam...

Vox ha votado en contra de todos los acuerdos de libre comercio que se han propuesto durante la presente legislatura, exceptuando el caso de Vietnam, en el que nos abstuvimos. No obstante, me gustaría señalar que, aunque las importaciones de arroz de este país han sido prácticamente nulas en España, si pudiéramos volver atrás nos replantearíamos la decisión que tomamos y votaríamos que no. Dicho esto, insisto en que Vox rechazó los tratados con Chile, Australia, Nueva Zelanda...

¿Qué relación tiene Vox en la Unión Europea con SOS Rural? ¿Sabe que están planteándose presentarse a las elecciones?

Desconozco las intenciones de SOS Rural de cara a las próximas elecciones europeas, pero le puedo decir que colaboramos constantemente. La primera vez que me reuní con ellos fue cuando visité el Mar Menor como eurodiputado. Entonces eran solo Fundación Ingenio. Después, he seguido manteniendo el contacto con ellos en Bruselas porque nos trasladan sus preocupaciones que tienen que ver con el campo español y, sobre todo, con el Campo de Cartagena.

Ahora vuelve al Campo de Cartagena. ¿Con qué finalidad?

Primero, me quiero reunir con los concejales de Vox en los ayuntamientos ribereños. Quiero saber qué se ha hecho desde que visité la zona hace ya años, qué medidas se han adaptado y, a partir de ahí, escuchar cuáles son las propuestas e iniciativas para mejorar la situación del Mar Menor. Luego me trasladaré a Torre Pacheco, que para nosotros es un lugar emblemático porque, por un lado, el municipio sufre la pérdida de rentabilidad de las explotaciones agrarias por culpa de las medidas que se aprueban en Bruselas y, por otro lado, los vecinos de la zona tienen que aguantar las consecuencias de una inmigración descontrolada en la que el Gobierno de Sánchez se niega a intervenir, con la inseguridad que eso conlleva.