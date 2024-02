La murciana Lourdes Méndez advierte frente a Bolaños de la falta de control sanitario de los productos de fuera

La murciana Lourdes Méndez ha aprovechado este miércoles la comparecencia de Félix Bolaños en el Congreso para reprochar al Gobierno la desatención que muestran ante las protestas de los agricultores.

La diputada de Vox por Murcia ha intervenido tras la participación del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, como portavoz de la formación en la Comisión Constitucional. Méndez ha recordado las reivindicaciones de los trabajadores del campo durante las últimas semanas: "Son brutales las trabas y cargas que el propio Gobierno les ha impuesto y no pueden soportar. Estamos viendo cómo salen a las calles mientras que nadie dice nada de ello en esta comisión".

Además, la diputada ha subrayado que, frente a esa actitud del Ejecutivo de 'desoír' las peticiones de los agricultores, "España financia a Marruecos regadíos y desaladoras". En este sentido, Lourdes Méndez no solo se ha referido al aspecto económico, sino que ha indicado la 'facilidad' con la que los productos entran en España "sin controles sanitarios". De hecho, ha asegurado que "hubo mil advertencias sanitarias solo el año pasado", entre ellas la del pimiento con cadmio de Marruecos.

También ha resaltado otros de los "graves problemas para el sector": "las obligaciones digitales y el control asfixiante del cuadernillo electrónico", al mismo tiempo que ha acusado al Gobierno de Sánchez de "promover la competencia desleal de los productos que vienen de otros países".

Sobre la amnistía

Méndez también se ha referido durante su intervención a los pactos del Ejecutivo con los partidos independentistas de Cataluña. Sobre ello ha declarado que "pactan con prófugos de la justicia y delincuentes para atacar nuestro estado de derecho y aprobar leyes en contra de la Constitución", algo que "no puede favorecer la convivencia".

"Se está premiando de forma corrupta a quien ha amenazado, roto y seguirá rompiendo la convivencia. Sin justicia nunca podrá alcanzarse una convivencia pacífica. Ese es el mayor bien que un gobernante debe perseguir", ha añadido.

La diputada ha ido más allá, hasta señalar directamente a Bolaños (y al Gobierno) por "tener el mismo objetivo que los partidos separatistas". "Compran el poder de forma corrupta para obtener los votos de los enemigos de nuestra patria para realizar un cambio del orden social, una subversión de los valores de nuestra Constitución. En definitiva, una destrucción de la unidad de España", ha sentenciado.

Finalmente, en el turno de réplica, ha calificado la comparencia del ministro como "un insulto" por no asumir nada de lo que ha indicado anteriormente: "No venga a hablar de crecimiento, derechos o libertades. Si no reconoce la realidad, no puede solucionar los problemas de los españoles".