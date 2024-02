Ortuño y Vélez se enzarzan por las ayudas al campo murciano

Las protestas del campo murciano siguen removiendo el tablero político regional. Ayer, el portavoz del Gobierno autonómico, Marcos Ortuño, pidió al PSOE que «deje de mentir» cuando afirma, como viene repitiendo su secretario general, José Vélez, las últimas semanas, que «todas las ayudas que están recibiendo los agricultores y ganaderos de la Región están financiadas por el Gobierno de España»

Según explicó Ortuño, en 2023 se recibieron 235 millones de la PAC (Política Agraria Común), siendo la aportación del Gobierno central solo del 3%, mientras que la Región de Murcia aportó el 7% de los fondos, más de 17 millones de euros.

Asimismo, recordó que solo hace unos días desde que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, presentó el plan plurianual de ayudas al sector primario, que alcanzará los 18 millones de euros de fondos propios.

«Que deje de mentir, el tole tole y la letanía y le diga a Pedro Sánchez que vaya a Bruselas a defender nuestros intereses», señaló el portavoz. Asimismo, recuperó la demanda del día anterior de López Miras, que exigió a Pedro Sánchez, que justo viajaba a Marruecos para reforzar las relaciones bilaterales con este país, que no volviera sin abordar con el Gobierno marroquí «cómo poner coto a los productos de terceros países que hacen competencia desleal a los españoles».

«Es imprescindible que el presidente tome cartas en el asunto», concluyó.

No tardó en responder el líder de los socialistas murcianos, José Vélez, que siguió en sus trece: «El Gobierno regional no sabe qué inventarse para escurrir el bulto e intentar tapar que el PP y Vox no están haciendo absolutamente nada por ayudar al sector primario».

«¿En qué hemos mentido? ¿En que el Gobierno de López Miras no ha puesto en marcha ninguna medida desde que comenzaron las movilizaciones para apoyar al sector? ¿O en que muchos agricultores y ganaderos de la Región se han quedado sin las ayudas agroambientales porque el Gobierno regional no ha destinado los recursos suficientes? Les retamos a que lo aclaren», exclamó.

Insistió en que todas las ayudas extraordinarias que han recibido los agricultores y ganaderos de la Región para afrontar las dificultades causadas por la pandemia, la guerra en Ucrania, la sequía o la subida de los costes de producción están financiadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y «ninguna procede por el Gobierno regional».

El diputado del Partido Popular en la Asamblea Regional Jesús Cano fue el último en aparecer en la jornada de ayer debatir sobre el asunto. A través de otro comunicado, reiteró los datos aportados por Ortuño y dijo que «los agricultores están realmente asfixiados y necesitan un Gobierno que dé la cara por ellos, pero, por desgracia, Pedro Sánchez no defiende los intereses de los agricultores y ganaderos en la nueva PAC y han abandonado por completo el campo».

Hasta la Consejería de Agricultura intervino para trasladar los mismos datos, explicando que las ayudas del primer pilar de la PAC que suponen un complemento para las ayudas básicas a la renta de los agricultores y ganaderos «son cubiertas al 100% por la Unión Europea».

Añadió que las ayudas del segundo pilar, que son cofinanciadas para el desarrollo rural, jóvenes e industria alimentaria, son cubiertas por la UE en un 60%, por la Región en un 28% y por el Gobierno de España en un 12%».