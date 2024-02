"Nuestro objetivo es crear un ministerio que se encargue de las personas mayores"

Creció profesionalmente entre las oficinas de Cajamurcia y decidió no quedarse de brazos cruzados cuando se prejubiló. Preocupado por el trato, cada vez peor, que reciben los más mayores, Domingo Díaz Carrillo decidió entrar en política y ya es secretario general de un partido que busca el bienestar de los más mayores en un país con una población cada vez más envejecida.

Es el primer secretario general de un partido nacional que se queda viviendo en Murcia.

En un principio el partido estaba más centralizado en Alicante, pero decidimos llevarlo a Madrid porque la presidenta vive allí y pensábamos que en la capital podría tener un tirón fuerte. Lo cierto es que allí se ha consolidado el partido y, cuando se me propuso para la Secretaría General, me pidieron que me mudara, pero no quise. En Murcia es donde tengo mi actividad inmobiliaria.

¿Es Tercera Edad en Acción un partido de mayores?

Nació como resultado de una serie de reuniones de empresarios jubilados y prejubilados en 2018. Principalmente lo encabezaban profesores de la Complutense de Madrid y de la Universidad de Alicante. Allí surgió un proyecto sin ideologías. La tercera edad fue la que puso en marcha este proyecto, aunque ahora abarca mucho más y ya estamos pensando en dotarlo de otro nombre más moderno.

¿Cómo acaba usted en esta formación?

He dedicado cuarenta años de mi vida a Cajamurcia, que se anexionó al BMN con la crisis. A mí siempre me ha interesado el asociacionismo y, cuando me prejubilé, me di cuenta de que se habían desaparecido las cajas de ahorros que se crearon en los años 80 y 90, en las que el director era amigo y asesor de cada cliente. Llegaba una persona mayor con un problema y nos volcábamos por ayudarle. Yo mismo estuve 15 años trabajando en La Alhorra y he llevado en mi coche a clientes a Murcia para que hagan gestiones. En 2018 di con este partido y vi una oportunidad de hacer política para ayudar a las personas.

No son los primeros en decir que no son ni de izquierdas ni de derechas.

Aceptamos en nuestros equipos a personas de izquierdas y de derechas. Eso da igual. No entramos porque nuestro objetivo es atender a las personas.

Entonces, si le pregunto por la amnistía, ¿no tienen nada que decir?

Pues sí. Enviamos una carta dirigida al presidente del Gobierno mostrándole nuestro desacuerdo. Hay que respetar las leyes. Puntualmente entramos en algún tema de primera línea, pero el objetivo ahora mismo es otro.

Dígame cuáles son sus principales ideas sin ideologías.

«Ahora mismo hay 9 millones de personas jubiladas, pero es que dentro de 5 o 6 años habrá 16 millones»

Una de las principales es conseguir un consenso nacional sobre el tema de la educación, que se sustenta en los mismos pilares desde el siglo XVIII. También creemos que el Estado debe facilitar el emprendimiento. Para ello, los jóvenes empresarios no deberían pagar impuestos hasta que sus negocios no den beneficios. Conozco bastante que se han ido a Inglaterra a abrir su empresa porque es más fácil que en España. Y, por supuesto, la tercera edad es prioritaria. Una persona con 70 años, con problemas de corazón, no puede estar 10 meses esperando que le den cita con el cardiólogo. Al igual que no tiene sentido que un jubilado siga pagando el IRPF, que lo abonan los trabajadores. Al mismo tiempo, no se le debe retirar la pensión a una persona jubilada que decide emprender pasados los 67 años porque es lo que le corresponde, con independencia de si abre o no un nuevo negocio.

¿Le preocupa la soledad de tanta gente mayor?

Nuestro objetivo es crear un ministerio que se encargue de las personas mayores. Ahora mismo hay 9 millones de personas jubiladas, pero es que dentro de 5 o 6 años serán 16 millones.

¿Está Tercera Edad en Acción en todas las comunidades?

Estamos en toda España, pero no nos hemos presentado en toda España. Aún nos faltan equipos. Hemos presentado papeletas en las autonómicas, en las municipales y en las nacionales, aunque en estas últimas solo por Ávila.

¿Solo por Ávila?

Fue una prueba.

Ahora vienen las europeas.

«En Canovellas (Barcelona) sacamos un edil. Esto es como cuando juegas al fútbol y metes un gol»

Estoy pensando si nos presentamos o no. Ahora mi objetivo como secretario general es crear equipos. Tenemos afiliados en toda España y mucha gente llamando, pero no tenemos prisa.

En las anteriores elecciones no tuvieron mucha suerte.

En Murcia pasamos de los 500 votos en 2019 a los 1.400 en 2023. En cambio, en Canovellas (Barcelona) tenemos un concejal. Estuve el sábado allí y me quedé sorprendido del potencial que tiene el equipo. Esto es como cuando juegas al fútbol y metes un gol.

¿No hay otros partidos que defiendan sus intereses? Un grupo de presión es más fácil de crear que un partido desde cero.

Este partido hace falta porque ese tipo de presión no es efectiva. Los partidos actuales son muy cerrados y solo se preocupan por sus propios sillones. No admiten nada más que lo que diga el líder en cada momento.