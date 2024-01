El PP ganaría las elecciones autonómicas de celebrarse en este momento, aunque sin ninguna variación respecto a los últimos comicios celebrados, dado que se quedaría a dos escaños de la mayoría absoluta. Son datos revelados este jueves por el Barómetro de Invierno del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (Cemop), que desvela que Fernando López Miras seguiría necesitando el apoyo de Vox para permanecer en San Esteban. De hecho, la única formación que sí mejoraría es la de José Ángel Antelo, que obtendría un décimo diputado -sumarían uno-, a costa de la pérdida de apoyos al PSOE, que sacaría doce diputados frente a los 13 de ahora. A eso, el Cemop suma otros datos de interés, como la apreciación de los murcianos sobre la monarquía o su valoración de los líderes políticos, tanto nacionales como regionales.

En lo que se refiere a este último aspecto, únicamente aprueba el popular Fernando López Miras, aunque no con una nota muy holgada (5,3). Además, se aprecia un aumento en el reconocimiento de la élite política, aunque en lo que a popularidad respecta no ocurre lo mismo, en comparación con barómetros anteriores. Según indican desde el Centro de Estudios, esto podría responder a la mayor exposición pública, es decir, la política ha sido el centro de atención mediática con unas elecciones celebradas en julio de las que no salió un Gobierno hasta diciembre.

Mientras que el presidente regional sigue siendo el mejor valorado del grupo de líderes murcianos, el vicepresidente es el que saca peor nota: José Ángel Antelo suspende con un 4. 'Catean' también aprueba María Marín (4,3) y otro líder de la izquierda, el socialista José Vélez (4,1).

Los más populares y los más rechazados

Por otro lado, se destaca el incremento de notoriedad de los mismos, es decir, la cantidad de gente que los identifica. En este sentido, destacan los líderes de "los partidos extremos", indican, con un incremento de 10,9 puntos para José Ángel Antelo y de 6,4 puntos para María Marín. También mejora en este aspecto José Vélez, en 3,8 puntos, mientras que López Miras mantiene la cifra. Es el vicepresidente el que genera mayor rechazo, seguido por Vélez.

Entre sus propios electores, la que saca mejor nota es María Marín (puntuada con un 7,4), y el que menos triunfa entre los suyos es el líder del PSOE (4,9).

Los murcianos también han puntuado a los cabezas de lista nacionales. En la lista, el que sale mejor parado es Alberto Núñez Feijóo, que además es el único que aprueba (5,1). Le siguen, por orden, Yolanda Díaz (4), Santiago Abascal (4,4) y Pedro Sánchez, que se queda a la cola (3,2). El presidente del Gobierno es el que despierta más rechazo en la Región, con un porcentaje superior al 60%

El Barómetro de Invierno concluye que las principales dinámicas captadas en el estudio parecen beneficiar a los líderes de Vox, dado que mejoran en popularidad, tanto entre sus propios votantes como entre los electores en general. Esto podría derivarse, explican, del "espacio de poder que ha pasado a ocupar la formación de extrema derecha en el Gobierno regional".