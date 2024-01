El Servicio Murciano de Salud (SMS) unificará bajo un único llamamiento todas las vacantes generadas que quedan pendientes por la reducción de la jornada de 35 horas semanales en la sanidad pública: se incorporarán el 1 de febrero en todas las categorías y áreas de salud. A partir de la próxima semana se llevarán a cabo los llamamientos tras haber paralizado aquellos para su incorporación el lunes 15 de enero.

Así lo aseguró este jueves el coordinador del área pública de Comisiones Obreras, Miguel Ángel López, después de que hace unos días comenzasen los llamamientos, explicó, para «dos fechas distintas». En este sentido, «llamaban para unas vacantes empezar el 15 de enero y otras para el 1 de febrero. Obviamente, empezaron a llamar para las del 15 de enero y no ofrecían las del 1 de febrero cuando había profesionales que tenían opciones de elegir distintos sitios», añadió López.

Pero como las gerencias de las distintas áreas de salud de la Región están centradas en estos momentos en los llamamientos para reforzar la plantilla ante la epidemia de virus respiratorios, se decidió dejar en ‘stand by’ el resto de llamamientos para el 15 de enero y aplazarlos así para el 1 de febrero.

«En el momento actual de epidemia de gripe se ha dado prioridad a la atención sanitaria inmediata, y ello está exigiendo la incorporación de profesionales en determinados servicios/unidades basados en los planes de contingencia, y que no coinciden necesariamente con las incorporaciones previstas para atender las 35 horas», explican desde el SMS.

El coordinador del área pública de Comisiones Obreras reconoce que deberían haber empezado un poco antes, aunque afirma que «tampoco es un problema porque, en el fondo, se trabaja por jornada anual y si ahora en enero cualquier profesional tiene que echar alguna hora de más, se compensará con el resto del año como tantas veces se ha hecho».

La contratación de los profesionales del SMS necesarios para aplicar la jornada de 35 horas semanales en la sanidad pública estaba prevista para empezar tanto el 15 de enero como el 1 de febrero. A los que ya han llamado para el 15 de enero lo harán con todas las garantías: «Lo hecho, hecho está», dice Miguel Ángel López. Con la contratación de los 1.400 profesionales que empezarán a incorporarse en los próximos dís, la sanidad pública experimentará un aumento de plantilla del 5%.

Las dos fechas distintas provocaron las quejas del sindicato de Enfermería. Satse denunció en un primer momento que la «ocurrencia» del SMS para ofrecer la adjudicación de vacantes en distintas fechas según el área de salud o gerencias.

Para Satse esta opción generaba «movimientos inncesarios» de los profesionales de unas áreas a otras «al no poder pedir en sus propias áreas por salir en fechas distintas, creando un problema para los profesionales y la falta de continuidad asistencial para los usuarios, además de renuncias sancionables y un malestar generalizado».

Por su parte, Antonio Martínez, secretario general del Sindicato de Profesionales de la Sanidad (SPS) de la Región, sostiene que se está produciendo un «caos» en la contratación de personal por las 35 horas «porque hay gente que aunque está siendo objeto de llamamiento para vacante está renunciando porque no quiere dejarse el trabajo que tiene».

Por parte de UGT, Juan Crevillén lamenta que al final al SMS «le ha pillado el toro», ya que «la jornada de 35 horas estaba firmada desde el pasado mes de mayo y sabían que desde el mismo 1 enero se debían aplicar».

"Se puede hacer progresivamente sin ningún problema"

Desde el Servicio Murciano de Salud afirman que la incorporación de las vacantes «está supeditada a muchas variables y estos días se han cubierto muchas de ellas», aunque las gerencias de las distintas áreas de salud «piden priorizar los refuerzos y lo prioritario son los refuerzos por la epidemia de infecciones respiratorias». Así, explican las mismas fuentes, «la incorporación de las 35 horas, dado que la jornada es anual, se puede hacer progresivamente sin ningún problema».

En la bolsa del SMS, recuerdan, los aspirantes pueden elegir las áreas, ámbitos y tipos de nombramientos que quieren recibir, «por lo que no se origina perjuicio alguno por el hecho de que las fechas de incorporación y los llamamientos no se hagan al mismo tiempo», puesto que puede elegir si están o no disponibles y para qué área, ámbitos y tipos de contratos.