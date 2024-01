La Consejería de Educación fue la primera que empezó a reducir las horas lectivas de los profesores tras el acuerdo de las 35 horas que entró en vigor el 1 de enero, pero aún no ha establecido el recorte de la jornada semanal al personal no docente. La Federación de Enseñanza de CC OO critica que los educadores de Infantil, auxiliares de Educación Especial, enfermeras y fisioterapeutas, entre otros profesionales pertenecientes al cuerpo de Administración y Servicios, han vuelto este lunes al trabajo sin saber cómo quedarán sus turnos y sus horarios a partir de ahora. En total, la Consejería tiene unos 2.500 empleados que no forman parte de la plantilla docente.

El sindicato asegura en un comunicado que «ni los directores de los centros escolares ni el personal no docente han recibido instrucciones sobre cómo se va a aplicar la reducción de las 35 horas en los diferentes servicios». La representante sindical María Ángeles García explica que aún no se sabe cuándo se harán las contrataciones necesarias para aplicar las 35 horas a los empleados que se quedan en los centros escolares al terminar las clases para atender a los alumnos de los comedores. Entre estos últimos se encuentran las educadoras de los 66 colegios que han estrenado las aulas de dos años a principios del curso escolar. La jornada laboral de 35 horas para los funcionarios de la Región no es suficiente para los sindicatos Recuerda que en algunos centros los alumnos salen a las 15.30 horas, pero hay colegios en los que se quedan hasta las 16.00 horas, por lo que será necesario «un refuerzo de 15 horas semanales» para reajustar los horarios. También explica que hay profesionales que reparten su jornada entre varios centros, como los fisioterapeutas, que tienen horas adicionales al horario de atención a los alumnos para realizar sus informes y valoraciones. El secretario general de la federación, Nacho Tornel, añade que, «curiosamente, siempre son los mismos sectores profesionales los que sufren las carencias de planificación en una merma de sus derechos y condiciones de trabajo, invisibilizando, aún más, su importante labor». Reclama a la Consejería que «realice las contrataciones pertinentes y comunique las instrucciones que han de seguir los equipos directivos para una correcta y justa aplicación de la normativa». Educación responde que «Función Pública dictó una norma y que cada servicio distribuye el horario en función del personal y de las necesidades de trabajo».