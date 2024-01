La Región de Murcia es la comunidad autónoma que peor aire tiene de toda España. De partículas contaminantes PM10, tiene una media ponderada con la población de 30,6 microgramos por metro cúbico (µg/m3). Esto la posiciona en el segundo lugar de todo el país solo después de Canarias, lo que la convierte en la más contaminada de la península y la sitúa en un 32% por encima de la media nacional, que está en un 23,2 µg/m3. El tercer lugar lo ocupa Castilla-La Mancha con 29,2 µg/m3.

Si nos vamos a los datos de la media anual de las partículas PM2,5, la Región se lleva el oro con 15,5 µg/m3, un 36% más que la media nacional (11,4 µg/m3 ). Le siguen Cataluña con un 14,5 µg/m3 y las Islas Baleares con un 13,5 µg/m3. Estos datos corresponden a los últimos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística en 2022. Sin embargo, consultando los datos de los 10 últimos años, la Región se ha mantenido en los niveles más altos de estas dos partículas contaminantes alternándose con el archipiélago canario.

Los datos recogidos por la Agenica Europea del Medio Ambiente, basándose en los de las estaciones de la Consejería de Medio Ambiente (AEMA) señalan que en el último año, la calidad del aire en Murcia ciudad ha sido en un 45,7% ‘desfavorable’ (166 días), en un 27% ‘regular’ (98 días), ‘muy desfavorable’ en un 12,9% (47 días), en un 9,4% ‘razonablemente bueno’ (34 días) y ‘extremadamente desfavorable’ en un 5% (18 días). Es decir, más del 90% del aire de todo el año ha registrado valores negativos.

Los datos en el resto de ciudades de la Región no están mucho mejor. En Cartagena, el 52,6% del aire en el último año ha sido ‘desfavorable’, en un 23,1% ‘regular’, en un 22% ‘razonablemente bueno’ y en un 8% ‘muy desfavorable’. En las ciudades de Alcantarilla y Lorca también predominan los días ‘desfavorables’ rondando el 45%, seguidos por los ‘regulares’ por encima del 20%. En La Aljorra, Alumbres y el Valle de Escombreras también predomina el aire ‘desfavorable’ entre un 32 y 39%. La estación de Caravaca de la Cruz es la única que muestra datos más positivos al tener un 61,4% de días con una buena calidad del aire.

Toximur

La Región, principalmente el área metropolitana de Murcia, ha pasado unas navidades bajo humos. Las temperaturas han bajado y todas esas emisiones que despreocupadamente se han vertido al aire se han quedado con sus emisarios. Durante días, las redes sociales se han llenado de comentarios y vídeos de personas asegurando que la ciudad huele «a tubo de escape», que han tenido tos o picazón en los ojos y denunciando que se han seguido produciendo quemas agrícolas a pesar de estar bajo el peor nivel del contaminación. La estación se San Basilio ha registrado durante una semana niveles de PM10 por encima de la normativa estatal de 50 µg/m3, un límite ‘laxo’ si se tiene en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó sus valores límites de exposición al comprobar que los efectos negativos de estas partículas sobre la salud humana eran peores de lo que se pensaba. Así, la media diaria no debe superar los 45 µg/m3 de PM10 y los 15μg/m3 de media anual. De las PM 2,5 (sobre las que España no ha establecido un límite) la media diaria no debe superar los 15μg/m3 y la anual los 5μg/m3.

La Comunidad Autónoma solo ha regulado los niveles de PM10 y las autoridades ha señalado el «invierno» como responsable mientras que parte de la sociedad civil y ecologistas han pedido medidas más contundentes para rebajar los niveles de contaminación.

¿Qué son?

Las PM10 y PM2,5, llamadas así por su tamaño, son de las partículas contaminantes más peligrosas para la salud. Según el mismo portal de Murcia Salud, las PM PM2,5 (partículas finas) son menores de 2.5 micras de diámetro y son causadas por todo tipo de combustiones, como las quemas agrícolas, los vehículos de motor o los procesos industriales. Las PM10 se conocen como ‘partículas gruesas’ y proceden sobre todo de fuentes de combustión. Uno de los efectos sobre la salud es la muerte prematura en personas con enfermedad cardíaca o pulmonar, según los expertos.