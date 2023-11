Las palabras gruesas contra la formación del nuevo Gobierno de España no cesan en la Región de Murcia, donde el Gobierno autonómico no reconoce legitimidad plena a Pedro Sánchez. El presidente murciano, Fernando López Miras, dijo ayer, tras salir investido el candidato socialista, que «empieza una legislatura en la que hay un Gobierno que moralmente no está legitimado».