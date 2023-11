El líder de Vox, Santiago Abascal, agitó el debate de investidura de Pedro Sánchez augurando desde el inicio de su intervención el “fin de la democracia y la abolición del Estado de derecho”. El dirigente ultra repitió varias frases del candidato socialista y algunos de sus ministros cuando aseguraban que la ley de amnistía, pactada con los independentistas, era inconstitucional. “Si este Parlamento no respeta las leyes, quién está obligado a respetarlas. ¿Qué legitimidad tenemos si, quienes tenemos que dar ejemplo, no cumplimos?”, se preguntó desde la tribuna, para acusar después al presidente en funciones de “haber pactado con un prófugo y aceptar lo que le ha ordenado el golpista Puigdemont”.

La intervención de Abascal llevó a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a llamarle al orden. Lo hizo después de que el dirigente de Vox asegurara que Sánchez “prepara un golpe de Estado en connivencia con los separatistas”, y tras entonar en varias ocasiones el “yo acuso” contra el socialista: “Le acuso de liquidar la igualdad ante la ley, de intentar subvertir el orden constitucional y de acabar con la separación de poderes”, apostilló.

Armengol pidió a Abascal que retirara las palabra sobre el golpe de Estado porque ningún diputado puede “ir en contra de los propios cimientos de la democracia” teniendo la palabra en la Cámara. El líder de Vox había elevado el tono justo antes cuando le dijo a Sánchez que si hablaba “de la dictadura de los votos”, le recordaba que “Hitler también llegó al poder mediante unas elecciones”.

“Con la dictadura de los votos, como usted ha dicho, han llegado al poder muchos de los peores tiranos de la historia”. Y siguió: “El socialista alemán mintió menos que el socialista español. Dijo que iba a acabar con la República de Weimar. Usted oculta sus intenciones. Insisto, estamos ante un golpe de Estado y son los fascistas los que dan un golpe de Estado”, zanjó.

La presidenta de la Cámara exigió no hablar de “dictadura o golpe” y Abascal respondió: “Tengo todo el derecho a decir que estamos frente a un golpe de Estado. Y si lo borran del diario de sesiones sólo estarán dándonos la razón. Ya ni los diputados tienen libertad de expresión en la tribuna”. La bancada de Vox arrancó en aplausos y también algunos diputados del PP lo hicieron.

También se refirió al hecho de que, finalmente, la proposición de ley de amnistía solo tuviera la firma de los socialistas. "Es la única humillación que sufren ustedes. Las demás se las han cargado sobre los hombros al pueblo español. Van a amnistían un montón de delitos y han pactado amnistiar a aquellos que hirieron a los policías, a los que llevaron a Cataluña al límite".

Abascal reprochó en muchos momentos al socialista "sus mentiras", "su falta de moralidad", y llegó a hablar en esta ocasión de "su risa siniestra". "Da la sensación de que ha perdido el juicio con este ataque a la Constitución", espetó.

Antes de terminar su intervención, Abascal también lanzó recados al PP. El primero, al pedir a Feijóo que frenara la ley de amnistía con mayoría absoluta en el Senado. El presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, estaba presente en el debate. “Dejen a un lado cualquier duda de acariciar elecciones y dé instrucciones en el Senado a no tramitarla. Les pido que no se rindan”. Los populares tienen claro que no pueden no calificar la ley cuando llegue al Senado, porque eso implicaría su vuelta al Congreso y una tramitación rápida en 20 días. De hecho, el PP cambió el reglamento de la Cámara este martes para poder dilatar los plazos.

El líder de Vox no se quedó a escuchar la réplica de Sánchez, y al terminar de hablar abandonó el hemiciclo tras asegurar que “se iría al lado del pueblo español”, en referencia a los manifestantes de la calle. Sus diputados le siguieron.