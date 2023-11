Los diputados murcianos que han apoyado este jueves la investidura de Pedro Sánchez, los socialistas Francisco Lucas, Caridad Rives y Joaquín Martínez Salmerón, así como el parlamentario de Sumar Javier Sánchez Serna, quedan "retratados" y "pasarán a la historia" después de votar al candidato socialista para que continúe siendo el presidente del Gobierno central, ha dicho el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el yeclano ha explicado que los cuatro diputados murcianos de izquierdas "tienen que explicar por qué anteponen los intereses de Pedro Sánchez a los de los murcianos" y por qué apoyan a un presidente que, según él, "no asume ni un compromiso con la Región", "apuesta por dividir a los españoles", "miente sin pudor y sin complejos" y "compra todos sus votos", en referencia a los 'síes' de diputados independentistas. Estos murcianos, ha señalado, "dicen sí" no solo a la amnistía, sino también a la "ilegalidad, desigualdad, chantaje e infamia".

Para el Gobierno regional, "la prioridad de Pedro Sánchez es Pedro Sánchez", un dirigente socialista que "ha superado todos los límites legales, políticos y morales".

No obstante, el portavoz del Ejecutivo murciano ha sido muy claro al rechazar "el señalamiento público" que los socialistas de la Región sufren en Murcia desde que comenzara el debate de investidura. Tanto ayer como hoy se han encontrado carteles con las caras de los parlamentarios de este partido y de Sumar y en los que se les llama "traidores". No apoyan este señalamiento, ha añadido, "ni cuando lo sufren otros ni cuando lo sufrimos nosotros. Esa no es la forma de defender a nuestro país ni a nuestra región".

Las promesas de Pedro Sánchez

Aunque ayer Pedro Sánchez llamó la atención a las comunidades que reclaman más dinero al Estado mientras "bajan los impuestos a los más ricos", desde el Gobierno regional han advertido de que van a "seguir apostando por la moderación fiscal y la bajada de impuestos porque así se crea empleo y riqueza".

Para el portavoz de San Esteban, "en el ADN de Sánchez está la subida de impuestos"; de hecho, ha dicho que "van a subir treinta impuestos para pagar todo lo que tienen que pagar a los independentistas catalanes", mientras que la Región de Murcia es la "comunidad peor financiada". Por eso ha insistido a Sánchez para que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"La financiación de la Región de Murcia no puede ser la consecuencia de la negociación de Sánchez con independentistas"

"La financiación de la Región de Murcia no puede ser la consecuencia de la negociación de Sánchez con independentistas. No nos vamos a conformar con migajas y vamos a exigir todo lo que nos corresponde", ha remarcado.

Aunque el ya presidente del Gobierno se comprometió en su discurso a impulsar un nuevo modelo de financiación autonómica, desde el Gobierno regional no confían en que se llegue a materializar dicha promesa. "Pedro Sánchez no tiene ninguna credibilidad. Hace tres meses decía que la amnistía era ilegal", ponen como ejemplo. "No se puede creer a quien miente sin complejos y sin pudor. No ha asumido ni un solo compromiso con los problemas de la Región de Murcia: ni agua, ni financiación, ni infraestructuras ni Mar Menor", agregan.

"Fraude masivo"

Ortuño subrayó que "Pedro Sánchez llega a la investidura con una Ley de Amnistía que acepta punto por punto todas las exigencias de los independentistas; una ley que solo responde a su interés de ser presidente a toda costa. Está haciendo de su necesidad una humillación para todos los españoles".

Asimismo, lamentan que "ha comprado todos los votos que necesitaba para su investidura, que nace de un fraude masivo a los ciudadanos". Por este motivo, y parafraseando al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, el portavoz del Gobierno regional insistió en que "desde la Región vamos a dar la batalla política, jurídica y social para defender a los murcianos, a la Constitución, al Estado de Derecho y a la convivencia".