Este viernes, lejos de matizar sus palabras, el vicepresidente regional, José Ángel Antelo, acusado de cometer un delito de odio contra las personas migrantes que llegan en patera, ha dicho que la anunciada denuncia contra él ante la Fiscalía es solo una "cortina de humo por parte del Partido Socialista después de sufrir el bochorno de no conocer la normativa regional para presentarse a senador".

"Utilizan asociaciones con nombres raros para llevar una causa que no es causa. A día de hoy, no hay más delito que pertenecer a un Partido Socialista que está generando muros para la convivencia, que infrafinancia a la Región de Murcia, que es la Comunidad peor financiada de España por el mero hecho de ser leal a la Nación, que nos recorta el Trasvase de manera aleatoria, en contra de los criterios científicos y, si no fuera poco, pretende amnistiar a un prófugo de la Justicia que ha dado un golpe constitucional", ha denunciado el líder de Vox en la Región durante la inauguración de la XVII Feria de la Vivienda de la Región de Murcia, Reside 2023.

Ha insistido en que van a "defender la legalidad y la verdad" ante una situación de "crisis de inseguridad". En este contexto, ha criticado al Delegado del Gobierno por no informar al Ejecutivo regional de las personas que llegan a nuestras fronteras, ni tampoco de sus traslados. "Le pedimos lealtad institucional", ha señalado.

Asimismo, ha acusado al Gobierno de España de hacer un "efecto llamada", subrayando que "hay personas que vienen a través de mafias".

Ha aprovechado para recordar que Vox defiende "frenar la avalancha (de personas que emigran) con un bloqueo naval", así como devolver a su país a todo aquel que "venga ilegal".

"El delegado del Gobierno ha soltado a inmigrantes ilegales por toda la región sin ningún tipo de control" José Ángel Antelo - Vicepresidente regional

Ayer mantuvo su mismo discurso y señaló que se ha conocido recientemente que "un terrorista en Bruselas entró de manera ilegal por Lampedusa". Además, apuntó al delegado del Gobierno por haber "soltado a inmigrantes ilegales por toda la región sin ningún tipo de control, convirtiendo a esas personas, que en muchos casos vienen huyendo de circunstancias críticas, en víctimas".

Por este motivo, denunció que "el Gobierno de Pedro Sánchez es un colaborador necesario en la inseguridad en nuestras fronteras" y le pidió que se "refuerce la seguridad de manera inmediata, que se haga lo que se tenga que hacer para que esas pateras dejen de llegar a nuestra región y dejen de llegar a las costas de España".