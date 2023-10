El portavoz del grupo parlamentario Socialista, Pepe Vélez, ha exigido al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, que cese de inmediato a su vicepresidente, José Ángel Antelo (Vox), por las declaraciones en las que ha vinculado a las personas que llegan en patera a las costas de la Región de Murcia con el terrorismo: "En estos momentos de especial tensión internacional no podemos obviar que la infiltración de yihadistas en las pateras eleva el riesgo de atentados", aseguró Antelo hace unos días.

En la rueda de prensa posterior al Pleno de la Asamblea Regional de este miércoles, Vélez ha calificado de "temeridad" que desde el Ejecutivo murciano "se estén pregonando discursos racistas y xenófobos, con el silencio cómplice de López Miras, y el único fin de fomentar el odio y el miedo para intentar sacar rédito electoral de un drama humanitario".

El líder de los socialistas en la Región de Murcia ha advertido que hay líneas rojas que no se pueden cruzar, al tiempo que se ha preguntado "cómo puede Antelo ser tan irresponsable" y "cómo puede tener tan poca empatía y humanidad". "Sus palabras son miserables", ha apostillado.

Igualmente, ha subrayado que "López Miras no puede seguir de perfil", ya que "ante un hecho tan grave y despreciable no cabe el silencio". Por ello, Vélez le ha pedido que explique a los ciudadanos "si está de acuerdo o no con su compañero de ultraderecha".

Por último, ha remarcado que si López Miras no cesa de inmediato a su vicepresidente, José Ángel Antelo, será el responsable por mantener a una formación racista en el Gobierno de la Región.

"Efecto deshumanizador"

La Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia ha manifestado también su rechazo a las declaraciones de Antelo. "Perpetúan una retórica racista que criminaliza a las personas migrantes, carecen de evidencia sólida y son muy perjudiciales para la cohesión social". Dicha entidad ha indicado que el discurso de Vox puede poner "en riesgo la convivencia pacífica de la comunidad, al difundir temores injustificados".

"Estas declaraciones no solo son alarmantes por su efecto deshumanizador en las personas migrantes, sino que también son motivo de preocupación por su potencial para fomentar la islamofobia contra las vecinas y los vecinos musulmanes que residen en Murcia", han precisado desde la Coordinadora.

Además de las declaraciones del vicepresidente del Gobierno murciano, la organización sin ánimo de lucro se ha mostrado preocupada por la postura de alcaldes del Partido Popular en la Región. Las tres grandes ciudades de la Región, Murcia, Cartagena y Lorca, han denunciado el traslado de las personas migrantes llegadas la semana pasada, cerca de 500, a estos tres municipios, "con términos que evocan la crisis migratoria en Lampedusa" han lamentado desde la Coordinadora. "Este tipo de discursos, que no reconocen la realidad humanitaria de las personas en busca de un futuro mejor, solo generan miedo y división en nuestra sociedad", han asegurado.