"No se dará un paso atrás con el Mar Menor", dijo ayer el presidente regional en funciones, Fernando López Miras, después de conocerse el acuerdo para formar un Gobierno de coalición entre el PP y Vox. "Se darán dos pasos hacia adelante para su protección", ha dicho este lunes José Ángel Antelo, líder de Vox en la Región, tras reunirse con la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, en ronda de consultas previa al debate de investidura.

"Estamos totalmente de acuerdo en hacer una ley que de verdad proteja el Mar Menor. Es una obsesión compartida con Fernando López Miras", ha insistido Antelo, que ha apuntado que las líneas de actuación compatidas entre ambos partidos pasan por solucionar el problema con los saneamientos, que son, según él, "muy deficitarios". en este sentido, ha dicho que "hay que hacer un esfuerzo económico para depurar las aguas" de los ayuntamientos ribereños y ha indicado que espera que el Gobierno central colabore para lograr este fin.

Sin embargo, el portavoz de los populares en la Asamblea, Joaquín Segado, ha dicho taxativamente no tienen pactado con nadie "ninguna modificación de la Ley del Mar Menor". Y ha añadido que "no está en ningún papel ni está sobre la mesa", así como que "no habrá ninguna modificación del Mar Menor que suponga rebajar su protección". "No haremos ningún cambio respecto a la política del Mar Menor que no sea aumentar y consolidar su protección", insistió minutos después de la comparecencia de Antelo.

Martínez Alpañez será la voz de Vox

El presidente provincial de Vox ha confirmado a Visitación Martínez que "lo que es un secreto a voces": el apoyo de los nueve diputados de Vox a la investidura de López Miras, "que va a contar con el respaldo del 18% de la población, por lo que tendrá el voto favorable de más del 60% de los votos", ha explicado. "Va a ser un Gobierno fuerte y estable", ha adelantado. Asimismo, ha manifestado que espera "que dentro de bien poco" se pueda hacer público el acuerdo programático que están ultimando el portavoz del Grupo Popular, Joaquín Segado, y el viceportavoz del Grupo de Vox, Rubén Martínez Alpañez.

Precisamente, este último será el nuevo portavoz del Grupo Parlamentario de los de Abascal, ya que Antelo dejará de ser portavoz cuando sea nombrado vicepresidente de la Región de Murcia. Aunque hay nombres encima de la mesa, desde la formación aseguran que no se ha tomado la decisión sobre quién será el próximo consejero de Fomento. Sí que se conoce, sin embargo, que Antelo se encargará de Seguridad, Interior y Emergencias.

"Ha sido una negociación muy complicada. Pensaba que íbamos irremediablemente a una repetición electoral", ha llegado a desvelar el líder de Vox en la Región, para quien la clave del pacto está en el "cambio de postura del Paritdo Popular".

Tal y como ha repetido López Miras durante los últimos días, Antelo también ha dicho que "nadie quería una repetición electoral" en la Región de Murcia. "Creo que la gente que votó al PP o a Vox está contenta con este Gobierno de coalición", ha concluido.