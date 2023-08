Irse de vacaciones sigue siendo, para muchos, un lujo. El litoral de la Región es un foco importante del turismo nacional e internacional: hoteles y casas de alquiler han hecho su agosto, literalmente, este estío. No obstante, la realidad de muchas familias murcianas es diferente. Y es que casi la mitad de los vecinos de la Comunidad no puede permitirse una semana de vacaciones al año.

La Región de Murcia, con un 41,9% de personas que no pueden permitirse unas vacaciones de una semana, se encuentra por encima de la media nacional (33,5%) de este indicador que mide las dificultades económicas de los hogares, según la encuesta de condiciones de vida anual elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos de 2022.

Por encima se sitúan autonomías como Andalucía (45%), Extremadura (42,3%) y Canarias (40,2%). También es más elevado el dato de la ciudad autónoma de Ceuta, con un 41,1% del total de sus habitantes. En la vecina provincia de Alicante, también turística, el 37% de los residentes no puede permitirse una semana de vacaciones al año.

En el anterior informe del INE, el que corresponde a cifras del año 2021, un 44,4% de los murcianos no podían costearse una semana de asueto.

En cuanto al motivo que ha dado lugar a esto, los economistas apuntan a la inflación como una de las posibles causas, ya que el nivel de ahorro es inferior al de ejercicios anteriores.

El organismo encargado de la estadística mide otros indicadores. Por ejemplo, detalla que un 3,7% de los vecinos de la Comunidad tiene una economía tan justa que no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.

Además, un 20,1% no puede permitirse mantener su casa con una temperatura adecuada, esto es, no puede permitirse el lujo de poner el aire acondicionado en verano, con las olas de calor sucesivas que azotan la Región.

Atendiendo a los datos que facilita el INE en su web, un 44,7% de los murcianos no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Que se rompa el frigorífico o la lavadora puede ser un destrozo que haga mella en sus cuentas.

Recibos sin pagar

En la misma línea, un 11,2% de los habitantes de la Comunidad no ha tenido más remedio que retrasarse en el pago del alquiler o la hipoteca, o dejar a deber recibos de gas o comunidad en los últimos doce meses. Si no hay para los básico, no hay para lujos.

De acuerdo con el INE, un 3% de los murcianos no puede permitirse el disponer de un automóvil y un 5,1% no tiene dinero para un ordenador personal.