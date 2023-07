La figura de la influencer ha ganado fama en los últimos años, pero no es en absoluto nueva para la sociedad...

Eso fue algo que me llamó mucho la atención cuando realicé la tesis doctoral, que se centraba en la construcción de la imagen femenina en la pintura del Renacimiento en España. Coincidió justo con el boom de las influencers en las redes sociales y me di cuenta de que al final la imagen de las mujeres hoy en día se construye de forma muy parecida a como se hacía entonces.

De hecho, ha pasado mucho tiempo y nos seguimos apoyando en la imagen para difundir unos ideales femeninos que se establecen como correctos. ¿Puede esto acabar generando un problema para aquellas personas que reciben el ‘mensaje’?

Está claro que la imagen es muy poderosa. Lo fue en épocas anteriores por la poca alfabetización de la población y el escaso acceso a la cultura en general, y lo es ahora por todo lo contrario, ya que vivimos en plena era de la imagen y la comunicación. Es por eso que creo de vital importancia que la gente en general, y los más jóvenes en particular, tengan una buena educación visual. Esto pasa por comprender qué son los estereotipos y cómo se reflejan a través de la imagen, y, sobre todo, por entender el poder que ésta tiene en las personas, teniéndolo en cuenta a la hora de generar opiniones sobre los demás y de limitar hasta qué punto nos afecta a la hora de construir nuestra propia imagen.

¿Cuáles son las responsabilidades sociales que puede llegar a tener una influencer?

Es una pregunta difícil porque al final es un tema un poco subjetivo. La profesión de influencer no está de momento reglada, por lo que decir que tienen una responsabilidad puede ser correcto moralmente, pero no es obligatorio. Lo que está claro es que, como la propia palabra dice, son personas de enorme influencia para la sociedad y deben ser conscientes de ello, especialmente a la hora de transmitir los valores. Personalmente opino que ser un personaje público e influyente conlleva unas consecuencias que al final van en el sueldo, y creo que ser responsables de lo que dicen o muestran es parte de su trabajo. Pero de nuevo, es un tema muy complicado.

La población juvenil es uno de los principales perfiles a los que se dirigen estas influencers. ¿Tanto han cambiado los referentes para los más pequeños en las últimas décadas?

No lo creo. Opino que los referentes son los mismos que ha tenido mi generación, o la de mi madre…en nuestro caso eran actrices y cantantes, o incluso modelos. Lo que ha cambiado es que actualmente la presencia de estas personalidades es abrumadora gracias a Internet y las redes sociales. Eso hace que la influencia sea muchísimo mayor, especialmente si tenemos en cuenta que podemos incluso acceder a su día a día y a su vida privada, que ellas mismas exponen. Yo dedico mi investigación a cómo los personajes femeninos han sido usados para enseñar a las mujeres cómo comportarse. En el caso del Renacimiento, a través de las mujeres del cristianismo, que eran las influencers de la época. Los poderes del momento (Estado e Iglesia) las usaron para establecer y difundir un nuevo concepto de mujer ideal y mostrarlas a la población femenina a través de la pintura. Lo mismo ocurre ahora. Aunque las influencers tienen mayor libertad para construir su imagen y elegir cómo mostrarla, no hay duda de que están sometidas también a los cánones de mujer ideal de nuestra época. Y, al igual que en la pintura renacentista, nos muestran a todas cómo comportarnos.

¿A qué nivel influye en nuestro gustos y decisiones lo que podamos ver a través de una pantalla?

A todos los niveles, sin duda. Creo que no hay prácticamente nadie que pueda decir que no sigue ninguna moda o ninguna imposición social. Todos de una forma u otra, siendo conscientes de ello o no, y aunque no lo queramos en ocasiones reconocer, nos fijamos en comportamientos, formas de hablar, de vestir, etc., que vemos a través de las pantallas. Y tampoco es algo nuevo. El arte ha servido siempre como herramienta de propaganda, después apareció la publicidad, y hoy se le añade a todo esto las redes sociales. La humanidad se ha apoyado en la imagen para construir el mundo, y esto es algo que no parece que vaya a cambiar.