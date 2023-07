A lo largo del tiempo la imagen de la mujer ha sido utilizada, hace siglos a través del arte y en la época más moderna campañas publicitarias y pantallas mediante, para marcar unas pautas de estilo y comportamiento que se establecen socialmente correctas. De este modo, la Virgen María, Venus o Isabel I de Inglaterra han sido algunas de las figuras femeninas utilizadas históricamente por los poderes patriarcales para, valiéndose de su influencia y capacidad de atracción, ilustrar a las mujeres sobre cómo debían comportarse, vestir o gesticular.

El estudio de la presencia de las mujeres a lo largo de la Historia del Arte llevado a cabo por Patricia Castiñeyra, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Murcia en su trabajo ‘Religiosas, santas y mujeres de la Biblia. La creación de un imaginario femenino en la pintura religiosa del Renacimiento en España (1479-1563)’, le ha llevado a tender puentes entre las figuras femeninas más representativas e influyentes de la humanidad y, precisamente, las nuevas influencers, quienes gracias al desarrollo de las tecnologías y las redes sociales son capaces de llegar al gran público. «Estas mujeres no se diferencian mucho de los personajes femeninos anteriormente nombrados. La sociedad actual continúa necesitando del apoyo de la imagen para experimentar el mundo. Las influencers llevan a cabo la misma tarea que Eva o Pandora: son legitimadoras y difusoras de los ideales femeninos que la sociedad establece como correctos», explica Castiñeyra.

Un espejo en el que mirarse

Más allá del parecido físico entre muchas de las influencers de antes y las de ahora (larga melena clara, ojos almendrados, un cuerpo sinuoso, o una boca pequeña y sonrosada), siguen teniendo en común ese poder de atracción que marca en ocasiones el lifestyle (o modo de vida para no caer en tanto anglicismo) de muchas personas. Llegados a este punto, cabría plantearse si el uso que muchas de estas personas influyentes ejercen de su posición de ‘privilegio’ es el adecuado, porque es su condición de personaje público lo que le otorga esa responsabilidad para con aquellas personas que las siguen. Ni qué decir que excluidas de esta responsabilidad quedan aquellas figuras que, rescatadas en el presente, se ‘prestan’ a seguir utilizando su imagen para bienes comerciales. No sentó nada bien en Italia que a la Venus de Boticcelli se le representase como una influencer digital, ilustrada con minifalda, en bicicleta, tomándose selfies o comiendo pizza, junto a alguno de los sitios culturales más destacados del país transalpino en una campaña lanzada por su Ministerio de Turismo.

Ante la mala (y en muchas ocasiones injusta) fama que muchas de las influencers actuales se han cosechado por un sector de la sociedad, siempre surgen figuras que aúnan opiniones positivas, como fue el caso de Elena Huelva, fallecida a los 20 años tras una larga lucha contra el cáncer, y encargada de contar a través de las redes sociales su enfermedad a cientos de miles de seguidores para concienciar sobre la necesidad de la investigación médica.

Está claro, la figura de la influencer siempre ha estado ahí, la diferencia es que ahora la sobreexposición mediática motivada por el auge de las nuevas tecnologías propicia que su público sea casi infinito. Lo que ahora muestra Instagram ya lo replicaban, en soportes de mayor tamaño y menor repercusión, los pintores del Renacimiento. «Las sociedades siempre han construido el mundo a través de la imagen, y no parece que eso vaya a cambiar», concluye la investigadora de la Universidad de Murcia.

Mamá, quiero ser influencer

Pese a que los referentes de las nuevas generaciones siguen siendo prácticamente los mismos que hace décadas (futbolistas, cantantes, actrices, modelos, etc.), una nueva figura ha irrumpido en el panorama mediático para convertirse en el nuevo espejo en el que mirarse de millones de jóvenes. Hablamos de los influencers que llenan las pantallas de los dispositivos móviles de los más pequeños hasta tal punto de convertirse en referentes, porque cada vez se escucha más eso de «mamá, quiero ser influencer».

Así lo refleja el estudio ‘El ocio digital de la población adolescente’ realizado por la Fundación FAD Juventud y la Fundación La Caixa. La investigación revela que el 84,9% de los jóvenes genera contenidos que comparten, y que el 84,4% juega a videojuegos. Sobre el futuro que esperan para sí mismos, uno de cada tres desea ser influencer, lo que refleja una idealización de estas figuras mediáticas.

«La figura de influencer trabaja precisamente idealizando la amistad, los viajes, la moda y la belleza, en definitiva, la realidad en la que viven. Aunque creo que se está dando un cambio de paradigma y están empezando a querer mostrar que su vida no es tan ideal como parece, lo cierto es que es normal que los adolescentes quieran vivir de esa manera. Por eso me gusta que las propias influencers estén intentando mostrar que es un trabajo duro, sobre todo por la exposición continua, y también es importante que los adolescentes obtengan una educación visual para que entiendan que, al igual que no creen en todo lo que aparece en una película, tampoco deben creer que ocurre todo lo que muestran las influencers en sus redes», afirma Patricia Castiñeyra.