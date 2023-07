"¡Acho, no le des más vueltas! Vota a la izquierda". Este es directo mensaje que se puede leer en dos vallas publicitarias de la ciudad de Murcia. A través de un comunicado, este pequeño grupo de personas de la sociedad civil que prefiere mantener el anonimato se muestra "preocupado por el retroceso de derechos y avances sociales y económicos" que observan tras la conformación de los gobiernos autonómicos y municipales tras las elecciones de mayo "y que podría agravarse después de los comicios del 23 de julio".

Aunque piden el voto para la izquierda, los carteles no tienen vinculación con ningún partido concreto (ni PSOE ni Sumar). Una de ellos se encuentra en la Avenida Juan de Borbón (entre los centros comerciales Thader y Nueva Condomina) y al mensaje le acompaña la frase: "Tú lo que no quieres es volver a vivir en blanco y negro". En la otra valla, localizada en la Avenida de los Dolores, muy próxima al Puente de la Fica, se puede leer: "Tú lo que quieres es dormir del tirón". Ambos anuncios comparten la parte final del texto: "¡Acho, no le des más vueltas! Vota a la izquierda".

De esta forma, explican, Murcia se suma también a las últimas iniciativas de vallas y lonas publicitarias que durante las últimas campañas electorales están convirtiéndose en un espacio de disputa política. Sin embargo, "nuestra intención, a diferencia de otros anuncios que promueven el odio o proponen una regresión en derechos y en progreso, e incluso la discriminación o rechazo de grupos sociales y colectivos, quiere lanzar un mensaje positivo de avance y esperanza, también desde el humor, en un contexto político excesivamente permeado de violencia y polarización".

De hecho, el grupo responsable de estos anuncios quiere trasladar el mensaje de que "ampliar derechos, vivir mejor, con mayor bienestar y seguridad, es posible si se apuesta por políticas y gobiernos progresistas".