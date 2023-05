El Partido Popular ganaría las elecciones autonómicas del 28 de mayo en la Región Murcia con entre 17 y 18 escaños, según el CIS, que rebaja las expectativas electorales respecto al barómetro autonómico del Cemop y otorga al PSOE entre 14 y 16 diputados, a Vox entre 7 y 9, y a la coalición IU-Podemos entre 4 a 5 diputados.

Según la encuesta preelectoral autonómica y municipal difundida este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Ciudadanos perdería la representación en la cámara murciana.

En comparación con la representación actual en la Asamblea Regional, el Partido Popular mejoraría su resultado de 2019 al obtener entre uno y dos escaños más. Si entonces recibió el apoyo del 32,5% de los votos, ahora le votarían entre el 32,4 y el 40%.

El Partido Socialista, ganador de las elecciones hace cuatro años con el 32,6% de los sufragios, caería al recibir esta vez el apoyo de entre el 26,8 y el 34,1% de los murcianos, según el CIS. Pierde entre uno y tres escaños.

Tanto Vox como Podemos podrían doblar el porcentaje de votos que obtuvieron en las elecciones de 2019

Fuerte subida de Vox, que obtuvo cuatro parlamentarios en las última autonómicas. Si entonces menos de un 10% (9,5) de los electores les confió su papeleta, ahora lo haría entre un 13,8% y un 19,7%. Fácilmente doblarán su representación.

También observa el CIS una subida importante de la autodenominada izquierda "transformadora", aquella a la izquierda del PSOE. La coalición Podemos-IUV-Alianza Verde podría superar el 10% de los votos totales, entre el 7,4% y el 12,1%. En 2019, a Podemos (se presentó en solitario) solo le apoyó el 5,6% de los murcianos que salieron a votar.

Aunque esta encuesta no da al PP los 20 o 21 diputados del Cemop, lo cierto es que el único Gobierno posible en San Esteban continuaría siendo el de la derecha, ya que la suma del PSOE y Podemos no llegarían a 23 diputados ni aunque obtuvieran el mejor resultado de la horquilla ofrecida por el CIS. Además, Fernando López Miras se vería obligado a pactar con José Ángel Antelo, ya que no obtendría más escaños que toda la izquierda junta, tal y como va buscando.