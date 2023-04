Solo el PP abre la puerta de la Asamblea Regional a independientes

Los políticos independientes serán una ‘rara avis’ la próxima legislatura en la Asamblea Regional. Con todas las candidaturas ya presentadas ante la Junta Electoral Provincial, solo el Partido Popular ha introducido a dos de ellos en su candidatura. Se trata de la periodista Carmen Conesa, última Doña Sardina, que va de número 2 del candidato Fernando López Miras, y del médico especialista en Medicina de Familia Antonio Martínez Puerto, que ocupa el número 5.

En un grupo que actualmente tiene 16 diputados y que aspira a mejorar los resultados de 2019, es evidente que ambos están en puestos de salida, por lo que serán los únicos dos parlamentarios sin afiliación política de toda la Cámara murciana.

«Me sumo a este proyecto contenta, ilusionada, de manera independiente y con toda la fuerza del mundo para trabaja por mi tierra, la Región de Murcia, como siempre he hecho», dijo claramente la exlocutora de Onda Regional Conesa tras hacerse el anuncio de su fichaje.

Carmen Conesa (periodista) Fichaje estrella de las elecciones del 28M, es locutora de radio en Onda Regional de Murcia y presentaba hasta hace días el programa Plaza Pública. Ha trabajado anteriormente en La7.

Martínez Puerto estuvo afiliado a los populares hace años, pero dejó de estarlo y piensa mantener, al menos por el momento, su independencia ideológica: «Quiero ayudar a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Región», afirmó el sanitario a este periódico.

Antonio Martínez (médico) Especialista en Medicina Familiar, ejerce en el centro de salud de Vistalegre-La Flota. Además, forma parte de la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región y es profesor asociado de la UCAM.

«Nuestras listas están nutridas fundamentalmente de gente del PP porque tenemos mucho banquillo», comentan fuentes internas de los populares.

En el Grupo Parlamentario Socialista repetirá en su escaño Magdalena Blesa, que es el caso —sin serlo— más parecido de una independiente que tienen para el 28M, ya que entró en la Cámara murciana hace cuatro años sin afiliación, pero acabó sacándose el carné del PSOE en octubre de 2020.

Ni Vox, ni Podemos ni Ciudadanos llevan a ningún candidato ‘libre’ para el hemiciclo. El expresidente Alberto Garre se afilió recientemente a Vox, según ha informado a esta Redacción. «Aunque todavía no me han enviado el carné», añadió el expresidente de la Comunidad, que ya militó en el Partido Popular.

Los ayuntamientos de la Región de Murcia también contarán con independientes el próximo mandato. En Murcia, el fichaje más llamativo de ellos es, sin duda, Ginés Ruiz Maciá, hasta hace bien poco portavoz de Podemos en el Consistorio capitalino y que terminó abandonando el barco morado tras hacerse pública la pésima relación entre él y la dirección regional del partido de Ione Belarra.

Ha sido un edil muy querido en el Ayuntamiento el mandato que termina y el alcalde José Antonio Serrano no tardó en hacerle una oferta una vez que entregó el acta en como concejal. Irá en el número 7, por lo que es casi seguro que se le vuelva a ver defendiendo proyectos de movilidad en los plenos después del 28 de mayo.

Ginés Ruiz (abogado) Portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Murcia hasta el último tramo del presente mandato, que presentó su dimisión, va de número 7 de la lista de los socialistas.

Podemos, que esta vez se presenta con IU en Murcia, ha elaborado una lista en donde los independientes, ligados al activismo y a la lucha vecinal, tienen un papel importante, aunque no en los primeros puestos.

Destaca Sam García, primer candidato trans en las listas municipales de la Región. «¿De verdad soy le primere?», se pregunta. Para él, «es un honor y una vergüenza al mismo tiempo» que no haya habido ninguna persona de este colectivo antes, aunque hay que bajar hasta el puesto número 6 para encontrarlo y nunca la izquierda a la izquierda del PSOE ha tenido tantos concejales.

Pese a todo, su inclusión es un paso. «Creo que es una gran oportunidad para mí y para llevar mi lucha a otro nivel que ni siquiera había considerado posible antes», afirma Sam.

Sam García (activista) Cara muy conocida en la comunidad LGTBIQ+, lleva años haciendo activismo en el colectivo No Te Prives por su condición de personas trans. Ocupa el puesto número 6 de Podemos Murcia.

En los puestos 17, 19 y 21 —posiciones testimoniales— se han incluido otros tres independientes en la lista de Podemos: Mari Carmen Guiñán, Plácido Vera Moreno (activista relacionado con el soterramiento) y José Antonio Moreno Micol (Huerta Viva).

Un guardia civil en Cartagena

En Cartagena también han incluido independientes los morados, con José Antonio Ojao, psicólogo y activista, en el número cuatro.

La alcaldesa del municipio, Noelia Arroyo, ha tirado de la Benemérita para componer su candidatura y de número 2 ha sorprendido con José Ramón Llorca Manuel, capitán de la Guardia Civil y jefe de la IV Compañía que, desde Torre Pacheco, opera en el norte de Cartagena y el Mar Menor.

José Ramón Llorca (guardia civil) Capitán de la Guardia Civil y experto en seguridad ciudadana, es el jefe de la IV Compañía que opera en el norte de Cartagena y el Mar Menor. Número 2 de Noelia Arroyo en Cartagena.

En Por mi Región (antes, Somos Región), a pesar de los problemas que han tenido para completar las listas, sacan pecho por el hecho de no haber contado con gente de fuera, sino por aquellos que llevan «meses y años trabajando por el proyecto regionalista», para que «llegue a las instituciones».

... otro en San Pedro

Curiosamente, el Partido Popular también ha contado con un guardia civil en San Pedro del Pinatar. Mariano Alcaraz se ha asegurado su acta de concejal al ocupar el número 3 de la candidatura de Ángela Gaona, que luchará por ocupar el puesto de su compañera Visitación Martínez, que deja el Ayuntamiento para formar parte del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea.

Un piloto en Molina de Segura

Nada de independientes por esta zona en el PSOE, que en Molina de Segura sí que cuenta con el fichaje estrella de un piloto del Ejército del Aire, Alberto Vicente. «He estado sirviendo a mi país y tenía una deuda con mi ciudad», explicaba en una entrevista a La Opinión poco después de anunciarse que irá de número 3 en la lista del alcalde Eliseo García, de quien dijo que «se vuelca con los ciudadanos».

Alberto Vicente (piloto del Ejército del Aire) Número 3 en las listas del PSOE en Molina de Segura, Vicente halleva 18 años enseñando a volar a los militares más jóvenes de la Academia General del Aire y se convertirá en concejal tras el 28M.

En el número 8 de esa misma lista está Laura Plata, abogada especialista en empresas y Derecho financiero.

De nuevo, ni Ciudadanos ni Vox han contado con simpatizantes sin carné. «En las municipales no hay independientes porque Ciudadanos no los necesita. CS tiene expertos en cada materia, no como otros partidos que lo que tiene son políticos profesionales». Así explican desde la formación naranja que no hayan querido mirar fuera de su círculo a otros activos con los que formar sus candidaturas locales.

Lorca

En Lorca habrá otro independiente en el Ayuntamiento aportado por el Grupo Municipal Socialista. De número 5, entrará Juan Carlos Segura, licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Murcia, especializado en Industrias Agroalimentarias, que trabaja desde el año 2004 en la cooperativa ganadera Alia.

Cerrado el plazo para presentarse

La pasada medianoche acabó el plazo en la Junta Electoral Provincial, máximo órgano electoral de la Región, para que los distintos partidos políticos con intenciones de presentarse a las elecciones autonómicas entregaran sus listas electorales para los comicios del 28 de mayo.

A partir de ese momento, las formaciones políticas disponen de un máximo de 48 horas para efectuar los cambios que consideren oportunos. Después de esa nueva fecha límite, las listas electorales quedarán blindadas y se publicarán de manera oficial en el BOE.

Asimismo, a medianoche también se acabó el tiempo para que los partidos presenten sus candidaturas a las siete juntas electorales de zona que hay en la Región para poder presentarse a las elecciones municipales.