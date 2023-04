Tomás Sánchez Ojaos asumió hace apenas dos meses la presidencia de una Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca que se «tambaleaba» y «había perdido presencia».

Ahora trata de recuperar lo perdido y fija nuevos frentes, al mismo tiempo que hace balance de lo que se ha hecho en la ciudad y plantea los retos para el futuro.

¿Qué lleva entre manos la Federación en estos momentos?

Estamos asistiendo a reuniones con Sanidad y con la Plataforma Pro Tren CT, que se muestra en contra del trazado del AVE propuesto por Adif. También queremos retomar el tema de las fotovoltaicas, pues al parecer quieren volver a expropiar terrenos para ubicar nuevas plantas solares.

¿Cree que el Gobierno actual ha cumplido con sus promesas electorales?

Personalmente estoy contento. Para ser un Gobierno formado por tres partidos, se ha llegado a un término de notable, por lo menos. Sin embargo, se queda corto y desde la Federación vamos a exigir más de lo que los partidos hagan o quieran hacer en sus proyectos electorales.

¿Se ha dado una respuesta adecuada al problema de inseguridad?

Se deberían incorporar más agentes para poder cubrir correctamente todos los barrios y diputaciones en aquellos momentos en los que se celebran muchas actividades simultáneas. Si bien es cierto que se han hecho avances, como la creación de una nueva brigada de Policía Local, además de los futuros policías que están en la academia, nosotros siempre vamos a demandar un poco más.

¿Y en cuanto a carreteras?

Se han arreglado unas cuantas, pero todavía queda trabajo por hacer, sobre todo en la zona oeste del municipio, dónde se debería actuar con carácter de urgencia, pues son carreteras con muchos años, muy deterioradas y por la que circula mucho tráfico. Considero que es uno de los principales retos que deberían de aplicar todos los partidos en su campaña. La red de carreteras municipales que unen barrios y diputaciones deberían de estar en mejores condiciones.

¿En Patrimonio?

Se han hecho algunos avances. Se ha restaurado parte de la Casa del Niño y se está trabajando en el Teatro y en el Anfiteatro Romano. Quizás un tema que sí está algo enquistado es el de la excavación de la Morería, pero no porque no haya voluntad, sino porque hay partes que no están de acuerdo con el proyecto. Pero espero que pronto se desbloquee la situación, porque esa parte de Cartagena no puede seguir así.

En cuestión de movilidad ¿ha avanzado el municipio?

Eso lo llevan bastante bien. Considero que la agenda urbana y la movilidad sostenible son un gran referente en Cartagena. Si bien es cierto que respecto a los carriles bicis soy partidario de que se debería unir a Cartagena con otros municipios, se ha empezado por Cartagena y tenemos que seguir luchando para que esas actuaciones se extiendan a más zonas del municipio y también de la comarca. Creo que la comunicación entre barrios y diputaciones es esencial. En este sentido, una de las reivindicaciones que se nos ha hecho en más de una ocasión es que se habilite un acceso peatonal hacia el hospital Santa Lucía.

En cuanto al panorama electoral, ¿cree que el voto está muy fracturado entre los distintos partidos?

Sí, está muy dividido y no es lo ideal en una ciudad tan pequeña como lo es Cartagena. Yo he ido a todas las presentaciones de los partidos y a propuestas de proyectos de algunos de ellos y todos tienen ideas que aportan a Cartagena y cuyas ideas me encantan, independientemente de su color. Mi política perfecta sería que, en lugar de sacarse miserias, todos presentaran un proyecto común, si de verdad quieren tanto a Cartagena, y se hiciera una política constructiva.

¿Considera que la Favcac tiene a día de hoy el suficiente peso en las decisiones que adoptan las administraciones?

Cuando entré me encontré una federación que se tambaleaba y que había ido perdiendo fuerza y presencia, pero esa situación ha dado un vuelco con la nueva directiva. Hemos pasado, en muy poco tiempo, a estar presente en todas las mesas de trabajo, reuniones de partidos políticos, inauguraciones...

¿Es tenida más en cuenta por unos partidos que por otros?

Todos nos consideran y nos tienen en cuenta, a su manera. Sin embargo, sí que hay algunos que han dejado caer ciertos comentarios más desagradables de lo normal por redes sociales.

¿Cuáles son los retos que se plantea a futuro la Favcac?

Mi intención es la de hacer una modificación en los estatutos para que, aparte de con asociaciones de vecinos, también podamos colaborar con todo tipo de asociaciones y colectivos que quieran estar en la Federación. Además, queremos abrirnos más al resto de la comarca.