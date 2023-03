Los sindicatos CCOO y UGT han denunciado este viernes la situación que atraviesa la Región de Murcia con respecto a sus residencias de mayores y sus centros de día y han hecho este viernes un llamamiento a la ciudadanía para que asista el próximo lunes, a las 11.00 horas, a una movilización en defensa de las personas dependientes de la Región, que tendrá lugar frente a la Consejería de Política Social y en la que se exigirá más inversión y recursos para la atención de las personas mayores. A la rueda de prensa para presentar este acto, realizada en el salón 'Abogados de Atocha', en la sede de CCOO en Murcia, han asistido Sindo Vitos, secretario de Política Social de CCOO, José Cánovas, responsable de Política Social de la Federación de Pensionistas de CCOO, Juan Guirado García, secretario de Política Social de UGT Región de Murcia, Carmen Nicolás, de la comisión de jubilados de UGT, y el secretario de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, Antonio Conchillo.

Cánovas aseguró que existen 2.000 personas mayores en la Región "esperando tener una plaza en una residencia pública", pero "la CARM desoye las reivindicaciones que venimos haciendo los dos sindicatos en cuanto a la atención de las personas que más lo necesitan". "Hacerse mayor en la Región de Murcia es una profesión de riesgo", sostuvo este representante de CCOO, que explicó que a las dificultades propias de la edad se suma también "el desamparo y la desatención por parte de las autoridades públicas".

Por su parte, Carmen Nicolás señaló que la situación de las listas de espera para las ayudas a la dependencia no ha variado desde 2020. "Hay gente que tiene poder que piensa que los jubilados estamos caducos, y que se nos puede despachar de cualquier manera, cuando tenemos todos los derechos", indicó. También afirmó que Murcia es una de las provincias que menos invierte en atención a personas mayores. Además, lamentó la falta de información ofrecida por la Administración regional. "Necesitamos saber no solo qué cantidad de dinero se dedica por plaza, por residente, sino también qué eficacia tiene ese dinero, en qué se gasta, el presupuesto para comida, personal, aspectos lúdicos… ".

Por su parte, Antonio Conchillo habló de que existe un "ambiente hostil" en la Comunidad, a la que pidió que mueva ficha en favor de las personas mayores. Recordó que hace tres años los medios de comunicación informaron que que más de 600 dependientes habían muerto sin ser atendidos y que 1.500 dependientes fueron valorados, pero no habían accedido a una plaza o a una ayuda domiciliaria. También destaca que en ese tiempo había en la Región 63 residencias, de las cuales 13 eran públicas, un número que no ha aumentado en los últimos años. "Hace tres meses, la Comunidad nos dijo en una reunión que no iban a hacer ninguna residencia pública, así que estamos en un momento negativo; las personas mayores tenemos la obligación de movernos y ponernos en la puerta de la Comunidad un día sí y al otro también para que hagan algo, porque no puede ser que Murcia salga en todas las estadísticas que hacen los directores y gerentes de las residencias como algo irrelevante, a la cola de las prestaciones, del número de residencias y de las pensiones".

Por su parte, José Cánovas, asegura que la concentración del próximo lunes es necesaria porque "estamos cansados de que las personas mayores de esta región anden de precariedad en precariedad, estamos cansados del abandono total y absoluto". Cánovas puso algunos ejemplos de esta situación. "Hay 2.000 personas en la Región esperando una residencia de mayores, en algunos casos más de un año", aseguró. También hizo mención a que hace año y medio la Consejería de Política Social anunció que realizaría "el decreto de mínimos de residencias, pero a fecha de hoy no existe tal decreto porque, según nos dicen, no está elaborado", afirmó, y se preguntó por qué algo tan importante "después de la pandemia de la covid, está sin hacer, ¿qué interés tienen en que eso no salga adelante?", se preguntó.

Además, los sindicatos criticaron la dilatación de los procesos entre que se solicita la atención a domicilio y se estudia la valoración. "A veces pasa año y medio, y desde que se hace la valoración y se le da la ayuda, pasa otro año, y se dan bastantes casos en la Región de que cuando llega la ayuda a domicilio el que la ha solicitado ya no existe, ha fallecido", indicó Cánovas, que sobre la teleasistencia sostuvo que debe triplicarse el número de personas y medios que se dedican a ello. Los sindicatos también propusieron que se pongan en marcha en la Región los bloques de viviendas públicas para grupos de mayores, siguiendo el modelo de 'cohousing', que serían atendidos por especialistas de la Consejería. Y también lamentaron que "no haya ningún tipo de atención a la discapacidad o enfermedad crónica cuando la persona, sobre todo mujeres, está en su domicilio".

Según las fuerzas sindicales, la Comunidad retrasa la necesidad de regular la atención en las residencias (privadas o públicas) y establecer los criterios mínimos de atención sanitaria vinculados porque se prefiere se mantenga "el libertinaje de hacer lo que se quiera y de dar las residencias a sus primos de Zumosol".