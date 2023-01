Elena Ródenas, directora de Enfermería de Ribera Hospital de Molina y con más de 25 años de experiencia en el ámbito sanitario, ha dado el paso para presentarse a las elecciones del Colegio de Enfermería de la Región con un equipo «comprometido», según reconoce.

¿Quiénes le acompañan en la candidatura a presidir el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia?

Me acompaña un equipo de profesionales con reconocida experiencia, tanto del ámbito público como del privado, con experiencia a pie de cama y de gestión, un equipo comprometido, responsable e ilusionado, como yo, por cambiar esta trayectoria de años del Colegio de una gestión nefasta, que ha conseguido generar desconfianza y desilusión en los colegiados. Un equipo que representa a todo el colectivo porque abarca desde Murcia centro, hasta las áreas más alejadas.

¿Qué le ha llevado a dar el paso para presentarse?

Porque el Colegio de Enfermería necesita una renovación ya. No podemos permitirnos tener una corporación que no se preocupe de los profesionales de enfermería, que no ponga en valor la profesión, que no represente por igual a todo el colectivo esté donde esté. Estoy colegiada desde que termine la formación y no he sentido el cuidado y el interés del Colegio hacia mi persona.

Dicen que su candidatura es la oficialista, la que cuenta con el apoyo de la junta de edad que ha gestionado el Colegio durante los últimos años. ¿Es así?

Es falso. Somos el equipo que apuesta por el cambio, venimos sin ataduras y sin procedimientos judiciales pendientes. Quien hace esas afirmaciones sesgadas tiene mala intención. Pretende engañar y desmotivar a los colegiados. Nosotros esperamos una máxima participación en las elecciones. Como han publicado los medios de comunicación, la Fiscalía, a instancias del TSJ, es la que persigue a dos miembros de la otra candidatura por dos delitos: desobediencia y usurpación de funciones públicas, que según las autoridades judicales pudieron ejercer de forma impropia y de manera reiterada. Esta circunstancia podría causar la inhabilitación de esos miembros, según ellos han reconocido. Nosotros representamos el juego limpio y la candidatura del cambio.

«No podemos permitirnos un Colegio que no se preocupe de los profesionales de enfermería»

¿Cómo ve la enfermería en la Región de Murcia? ¿Qué necesita?

Veo una profesión poco reconocida por parte de las administraciones y los poderes públicos. Un colectivo imprescindible para el sistema sanitario, pero donde no se termina de poner en valor el campo competencial propio de los profesionales. Debemos estar más presentes en los órganos de gestión y de decisión. Necesitamos mejorar las condiciones de empleo y de formación. Es imprescindible reconocer la especialización para integrarla en la carrera profesional y que sea efectiva. Urge el reconocimiento profesional del grupo A1 y, por supuesto, el incremento de plantillas en la Región. Debemos evitar la fuga de los profesionales reconociendo su valía y mejorando condiciones.

¿Cree que se ha reconocido a los enfermeros el sobresfuerzo que realizaron durante la pandemia?

Nos consta que tenemos reconocimiento por parte de la sociedad, pero esto no se refleja después en las condiciones laborales y profesionales por parte de las administraciones y los poderes públicos.

¿Qué propuestas lleva en su programa?

Fomentar un Colegio de Enfermería plural y participativo, transparencia en la gestión colegial, la apuesta por la formación continuada gratuita con un programa anual para los colegiados basada en sus peticiones y creación de un Aula de Simulación Clínica, para la formación práctica de los colegiados.