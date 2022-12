Ciudadanos tiene claro que no va a apoyar los presupuestos del Gobierno regional para el próximo ejercicio por considerar una «tomadura de pelo» que el PP pretenda su voto positivo «sin incluir ninguna de las propuestas de calado» que elaboró la Secretaría de Programas con los Grupos de Trabajo. El problema está en que quien no lo tiene tan claro es la diputada regional y exlíder de la formación, Ana Martínez Vidal.

Tras reunirse con Fernando López Miras la semana pasada, pocos días antes de que finalizara el plazo de presentación de enmiendas, Vidal manifestó su disposición a apoyar las cuentas, «siempre y cuando el PP muestre una voluntad real de llegar a un acuerdo en las enmiendas presentadas por los diputados».

El partido les trasladó a sus diputados una serie de enmiendas que Vidal considera «inasumibles» por sus pretensiones económicas, que alcanzaban los 245 millones de euros. Ante esa tesitura, los parlamentarios optaron por intentar introducir algunas demandas de los ayuntamientos en los que el partido tiene representación, como son los de Yecla, Jumilla, San Pedro del Pinatar, Alhama de Murcia, Ceutí y Cehegín. «El PP nos dio un OK provisional cinco minutos antes de que terminara el plazo de presentación de enmiendas, así que acordamos plasmarlo todo en un documento», explica Vidal.

Ros: "Ninguna de nuestras propuestas de calado pasa el umbral de un PP bloqueado por sus socios tránsfugas"

Para la coordinadora autonómica de Cs, María José Ros, los resultados de la negociación son insuficientes: «Ninguna de nuestras propuestas de calado en educación, empleo, sanidad o medio ambiente, que claramente mejoran la vida de los murcianos, ha pasado el umbral de un PP bloqueado por sus socios tránsfugas. Tampoco hay intención por parte de los conservadores de incluir en los presupuestos las propuestas municipalistas que hasta ayer aún quedaban sobre la mesa. Con un PP que ha incumplido una y otra vez todo lo que firma con cualquiera, incluso con sus propios afiliados, ya no cuela, rechazamos estos presupuestos».

Sin enmiendas, pero con la firma del presidente: «Es más vinculante» ¿Qué garantías tienen un acuerdo presupuestario cuando no ha sido aprobado a través de enmiendas? A juzgar por Ana Martínez Vidal, un documento firmado por López Miras es «más vinculante que un presupuesto con partidas sin ejecutar, que es lo que pasa siempre». El acuerdo en el que trabajan, además, busca que esas partidas se incorporen antes del 31 de enero. Entre las propuestas que manejan, hay un inversión de 450.000 euros para reparar el firme de la carretera del Carche, en Jumilla, y la construcción de un comedor en el colegio San Roque de Ceutí. «Ahora, a cinco meses de las elecciones, el partido pretende que les digamos a nuestros concejales que estamos en contra de estas medidas?», se pregunta Vidal. Otras partidas que se están negociando afectarían a la reparación de las pistas deportivas de los colegios de Alhama o a la remodelación de una calle en Cehegín, así como al incremento de los recursos de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes a través de un agente de desarrollo local en cada consistorio. Los naranjas también trabajaban en la inclusión de una partida por un millón de euros para dotar de medios a los ayuntamientos para poner en marcha el nuevo decreto de quemas agrícolas controladas o para la Red de Cascos Histórico-Artísticos, que incluye a los municipios de Murcia, Cartagena, Lorca, Caravaca, Jumilla, Cehegín, Mula y Aledo.

«No son conscientes de que no somos decisivos para la aprobación de unos presupuestos que van a salir con nuestro apoyo o sin él porque ya tienen los 23 votos», lamenta Martínez Vidal, que no acudió ayer a la Junta Directiva del partido a nivel regional, reunida de urgencia ayer, donde se invitó a los diputados y en la que estuvo el secretario de Acción Institucional a nivel nacional de Cs, Carlos Pérez-Nievas, que volverá a la Región a final de mes e intentará reunirse con Martínez Vidal para explicarles la decisión tomada de rechazar los presupuestos para 2023, que es firme y «no tiene vuelta atrás». Sí que participó el diputado Juan José Molina, que tiene, aseguran desde la dirección regional de los naranjas, una «actitud más colaborativa».

«Las direcciones regional y nacional rechazamos los presupuestos, que no contendrán ninguna aportación liberal», afirmó Pérez-Nievas. «Lo malo para los murcianos», añaden desde Cs, «es que los populares han rechazado que nuestras universidades tengan una adecuada financiación. La UMU y la UPCT seguirán en un estado lamentable a nivel financiero, con una de las peores financiaciones de España y sin visos de tener convenio plurianual que les de cierta estabilidad. La I+D+i seguirá en niveles muy deficientes y el empleo seguirá cayendo en picado. El Mar Menor seguirá siendo vilipendiado por el PP y la educación no va a remontar sin el Plan de Choque de Refuerzo Educativo que proponíamos. La sanidad murciana seguirá generando una deuda astronómica, y no habrá atractivos para que nuestros médicos no se vayan».