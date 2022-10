Esto es la guerra. Las declaraciones de la Fundación Ingenio delante de más de mil agricultores reunidos el miércoles en Torre Pacheco no han sentado nada bien en el seno del Gobierno regional. Los ataques al presidente Fernando López Miras, al que este jueves volvieron a acusar de "maltratar" a los agricultores de la cuenca del Mar Menor, llevaron a la Comunidad a preparar un contraataque para poner en la diana a quien ha logrado aunar el enfado de los productores de la comarca.

Los consejeros Antonio Luengo y Marcos Ortuño no tardaron en señalar que la fundación "ha comenzado un camino lleno de falsedades", al tiempo que dejaron claro que "probablemente nadie antes ha perjudicado tanto al sector agrícola en la Región" como esta organización.

El Gobierno regional no tardó en vincular a Ingenio, que se declaró "apolítica y apartidista", con Vox. Ortuño incidía en que habrá "muchos agricultores" que estén "muy decepcionados" al comprobar "cómo se les ha pedido dinero para la Fundación Ingenio y ver que no han conseguido nada salvo enfrentarles con el resto de la sociedad y ponerles a disposición de un determinado partido político (Vox)". Luengo, por su parte, ponía el acento en la asistencia de Pascual Salvador, diputado de la formación conservadora, a la reunión en Torre Pacheco: "A mí no me invitaron".

La pregunta es qué va a pasar con la Ley del Mar Menor. El presidente de Vox en la Región, José Ángel Antelo, dejó claro este jueves que "nadie va a gobernar con nuestros votos" si la norma "no es derogada". Por contra, para la Comunidad la ley "no es negociable". La Fundación Ingenio volvía a insistir en que esta legislación "ha desnaturalizado y dejado de ser reconocibles y practicables los derechos agrícolas". La directora de Ingenio, Natalia Corbalán, añadía además que la norma "viola el principio de igualdad porque no es constitucional que la agricultura en el Campo de Cartagena esté sujeta a un régimen jurídico que no se aplica en ningún otro lugar".

"¿Por qué se callan con la CHS?"

Luengo contradecía a la responsable de la patronal agraria asegurando que no han estado en la defensa de los intereses de los regantes al no levantar la voz contra el Plan del Tajo y el recorte de agua, así como contra las medidas cautelares de la Confederación Hidrográfica del Segura. "¿Dónde están?, ¿por qué se callan ahora?". El responsable de Medio Ambiente y Agricultura dice "no" preocuparle que otras patronales agrarias, como la de las cooperativas o empresas exportadoras, estuvieran presentes en la cita de la fundación, como tampoco que los patronos de esta organización sean grandes empresas, incluso multinacionales, alguna de ellas imputadas en el caso Topillo.

"Se han equivocado totalmente", remarca Luengo, "no han cumplido el objetivo que les prometieron a sus asociados y han emprendido un camino cargado de falsedades". Ortuño, por su parte, esgrimía que "hay muchos agricultores honrados, honestos y trabajadores que no se sienten representados por la Fundación Ingenio y otros muchos, directamente, se sienten engañados".

Fósforo o nitrato

Corbalán volvió a acusar a los vertidos urbanos de los municipios ribereños y a la deficitaria red de saneamiento y capacidad de las depuradoras como responsables de la degradación del Mar Menor. La Comunidad trataba de zanjar este punto que tanta controversia ha dado en la vertiente política de la laguna. El consejero Ortuño subrayaba que es "tremendamente irresponsable, además de mentira, decir que la situación del Mar Menor se debe a aguas fecales". Luengo volvió a reclamar que les faciliten los informes y muestras que han tomado para que se verifiquen los resultados. "Bajo ningún concepto vamos a negar la evidencia", explicaba ayer a este periódico.

"No se puede generar un escenario de buenos y malos", señaló este jueves el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en su visita a Cartagena, donde animó a la Fundación Ingenio a facilitar a la Comunidad los datos e informes que achacan el estado del Mar Menor a los vertidos urbanos con el fin de que sean certificados.

El responsable del Ministerio subrayó, pese a todo, que la Comunidad ya advirtió a la fundación que "no" es cierto que la principal causa sean las aguas urbanas. Morán es "consciente" que hay que "mejorar" los sistemas de depuración y saneamiento y que a esto ayudará la asignación de 20 millones de euros para los ocho ayuntamientos de la cuenca del Mar Menor. "Más que elaborar estudios para eludir responsabilidades o culpabilizar a terceros, lo que hay que hacer es identificar el grado de responsabilidad que cada uno tiene e intentar colaborar".

Corbalán volvió a negar la presencia de nitratos en la laguna y destacó que "la entrada de fósforo, materia orgánica y amonio está muy por encima de los umbrales permitidos". Los análisis de la Consejería de Salud han negado que existieran bacterias fecales en las orillas de las playas, como aludía la fundación.

Corbalán, que destacó que se han recogido un tercio de las firmas que esperan para llevar a los tribunales una demanda colectiva contra la Ley del Mar Menor, se ofreció pese a todo a la negociación con la Comunidad.