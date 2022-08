Seis de cada diez pensionistas de la Región de Murcia perciben ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que quedó fijado el pasado febrero en 1.000 euros tras la subida aprobada por el Gobierno.

Un total de 143.287 murcianos reciben menos de 1.000 euros de pensión, según un informe del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Esto supone que el 62,1% del total de los beneficiarios de estas prestaciones no alcanza el SMI. Este porcentaje se sitúa diez puntos por encima de la media nacional, que baja hasta el 52,6% de pensionistas.

Con respecto a otras comunidades, Murcia es la sexta región con mayor proporción de perceptores de estas prestaciones. Encabezan esta clasificación Extremadura (72,2), Castilla-La Mancha (63,8), Andalucía (63,4), Galicia (62,9) y Canarias (62,7). Además, Murcia se encuentra muy lejos de autonomías como País Vasco (33,1%), Navarra (40,2%) o Madrid (40,5%), que tienen un menor porcentaje de población recibiendo pensiones por debajo del SMI. Cabe destacar que también son autonomías donde los empleos están mejor remunerados, lo que revierte en una cuantía mayor en prestaciones como la jubilación.

Las diferencias en función del género también son reseñables: las más perjudicadas en este caso son las mujeres. Un 56% de las receptoras de pensiones no llegan al citado umbral, mientras que en el caso de los varones el porcentaje desciende hasta el 44%.

Cabe destacar que 8.039 pensionistas perciben la pensión máxima, lo que supone el 3,4% del total. El resto, 79.324 murcianos, ingresan una pensión que se encuentra entre ambos extremos.

Por otro lado, uno de cada diez pensionistas de la comunidad reciben más de una prestación. En este caso las desigualdades entre hombres y mujeres son notables. Tan solo un 17,6% de los pluripensionistas son hombres, frente al 82,4% de mujeres.

La inflación ahoga las pensiones

«Las pensiones no pueden pagar la luz, el agua o la cesta de la compra». Así de tajante se muestra la secretaria general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO Región, Gertrudis Peñalver, que resume la situación que afrontan numerosos pensionistas murcianos.

Se muestra muy dura con las pensiones no contributivas, que no alcanzan la barrera que marca el SMI: «Con 400 o 700 euros no puede vivir una persona». «Hoy en día un ciudadano que perciba esa ayuda tiene serias dificultades para pagar los suministros, la comida, y más con la inflación, por lo que si ni siquiera se llega a ese mínimo la situación se vuelve insostenible», detalla Peñalver, que recuerda que en muchas ocasiones se trata de personas que con esa cantidad mantienen o ayudan a familiares.

Entre los más jóvenes en recibir una pensión

La Región no solo se encuentra en la parte alta de la tabla en cuanto a porcentaje de pensionistas que reciben una ayuda inferior al Salario Mínimo Interprofesional, sino que además encabeza el ‘top’ 3 de comunidades con los beneficiarios más jóvenes.

Los receptores de estas ayudas en Murcia son los terceros con menor edad de España con 70,2 años de media, según un informe del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Solo Canarias (69,3) y Andalucía (69,9) están por debajo de la Región, al margen de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con 67 y 65,4 años, respectivamente. La media nacional se encuentra en 71,6 años.

Las diferencias entre hombres y mujeres son notables. Mientras que la edad media de los varones de la Región que reciben una pensión es de 68,9 años, la de las mujeres se eleva hasta los 71,6.

Por otro lado, la pensión media en la comunidad se situó en 1.061,55 euros, 142 euros menos que la media nacional (1.203,29). Además, se encuentra muy lejos de las prestaciones medias más altas, que son percibidas en el País Vasco (1.492 ), Madrid (1.386) y Navarra (1.364 euros).