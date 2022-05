Los 45 ayuntamientos de la Región de Murcia recibirán de un total de 5,8 millones de euros para poner en marcha servicios gratuitos que fomenten la conciliación y la corresponsabilidad, y 800.000 euros más para promocionar esas iniciativas, todo ello financiado por el Ministerio de Igualdad en el marco del Plan Corresponsables.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el decreto para llevar a cabo la inversión de esos fondos estatales, de los que la comunidad autónoma solo gestionará directamente 200.000 euros, destinados a una campaña de promoción para potenciar la corresponsabilidad.

El resto del dinero, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión la vicepresidenta y consejera de Política Social, Isabel Franco, se repartirá directamente a los municipios en función de su población para que amplíen las actividades de conciliación que venían realizando hasta el momento.

Hasta ahora, la Comunidad repartía anualmente a los consistorios unos 800.000 euros anuales que se destinaban mayoritariamente a financiar actividades de ampliación de los horarios lectivos en los centros escolares, con servicios de desayuno, comedor o extraescolares, y escuelas de verano, navidad y semana santa.

El nuevo programa estatal supone multiplicar por siete esos fondos, los que permitirá, ha indicado Franco, hacer gratuitas esas actividades o ampliarlas a un marco más amplio que el del horario escolar, por ejemplo, para favorecer las necesidades de ocio y descanso de las familias, pero serán los Ayuntamientos, en función de la demanda social, los que establezcan las medidas a tomar en cada caso.

Los servicios de asistencia y conciliación que se presten deben estar orientados a la población de menos de 16 años y los fondos deberán aprovecharse para generar empleo estable, preferentemente para mujeres mayores de 45 años.

Las actividades a llevar a cabo "están abiertas", ha insistido Franco, y dependerán en exclusiva de los criterios municipales para su inversión.

Entre los ayuntamientos se repartirán además 800.000 euros adicionales para gastos de gestión de estos programas y de publicidad y difusión de los mismos, y se deberán también impulsar acciones de formación para que la sociedad conozca qué es la corresponsabilidad y poder aplicarla y mejorarla.

Con ese objetivo, la Comunidad ha puesto en marcha una campaña informativa que se podrá ver a partir de la próxima semana en vallas y carteles publicitarios, medios de comunicación y medios digitales, y en la que se han invertido 200.000 euros, la única parte del presupuesto aportado por el Ministerio que gestionará directamente la administración regional.

La campaña se basa en un test anónimo que invita a los usuarios a medir su grado de corresponsabilidad con preguntas como "¿Sabes cuántos juegos de sábanas tienes?" "¿Cuándo fue la última vez que lavaste el coche?" o "¿Qué talla de zapato usa tu hijo/hija?", como una llamada a la reflexión sobre el número de tareas que realmente se comparten dentro de la familia.

Se llevará también al ámbito de los centros educativos y se implicará a los más pequeños con un cuadro de tareas y pegatinas para poner en valor su implicación en las tareas.

Críticas al Ministerio de Igualdad

Franco ha valorado la apuesta del Gobierno central por el fomento de la corresponsabilidad y la conciliación, pero ha lamentado que el Ministerio apenas ofreciera información sobre la campaña a las comunidades autónomas y tardara ocho meses en reunirse con ellas para acordar los criterios de inversión.

También ha criticado que no se aceptasen las propuestas hechas por su departamento para, por un lado, poder colaborar con el SEF y los sindicatos para potenciar el empleo con estos fondos y, por otro, no primar la contratación solo de mujeres mayores de 45 años para no seguir feminizando el sector de los cuidados.

Tampoco se incluyó en el plan estatal la petición de que las iniciativas a financiar fueran dirigidas no solo a menores de edad, sino también a personas con discapacidad o dependencia, beneficiando así a más familias, ha dicho.

El decreto regional que regula estos fondos se publicará en el BORM en los próximos días, tras lo cual se trasladarán los fondos a los ayuntamientos de manera inmediata.