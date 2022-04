Éxodo de policías locales de los pueblos pequeños de la Región en busca de "calidad de vida"

Algunos de los alcaldes de la comunidad se quejaban, en el marco de la reunión de la Federación de Municipios de la Región de Murcia que tuvo lugar este miércoles, de que se estaban marchando de sus localidades muchos policías, con lo cual las plantillas quedaban mermadas, al igual que la seguridad. A este respecto, policías locales de la Región explican que, si se marchan, es para ganar en «calidad de vida»: conseguir un mejor salario, aspirar a un buen ambiente laboral y, en ocasiones, ‘escapar’ de un pueblo donde hay mucho trabajo.

En el caso de Alguazas («el municipio con más volumen de delincuencia de la Vega Media», según los propios agentes), dos policías locales de su plantilla se fueron a Molina de Segura y cuatro irán a Murcia en breve, por las plazas de movilidad. Ya ha salido la oposición para cubrir los huecos y evitar que el pueblo, con 19 municipales, se quede en cuadro.

En otras plantillas se ven «bajo mínimos», pero por culpa «de las bajas», comenta a La Opinión el alcalde de Ceutí, Juan Felipe Cano. En este pueblo «se han incorporado dos agentes, pues se han convocado dos plazas nuevas, y los agentes están en prácticas en la calle, tras pasar por la academia», detalla, para apostillar que «se ha sacado ya una plaza por movilidad y en breve se sacarán dos más, cuando se marchen a Murcia los dos agentes».

«Con las incorporaciones, nos vamos a quedar con una plantilla de 18, pero con seis bajas», comenta el regidor popular, al tiempo que subraya que los policías «están haciendo un esfuerzo grandísimo, doblando y triplicando turnos algunas veces».

Cano comenta que «tenemos un convenio firmado Lorquí, Ceutí y Alguazas, pues somos como un municipio dividido en tres fronteras: tenemos un acuerdo para el apoyo en fiestas locales». En virtud de este convenio, «en un momento de urgencia», en uno de los tres pueblos, podrían acudir agentes de las localidades limítrofes, destaca el alcalde.

En Lorquí, por otro lado, se ha frenado la desbandada haciendo con medidas como subirles el sueldo. Un agente de esta localidad cobra 2.300 euros netos al mes, 200 euros más que uno de Las Torres de Cotillas y 700 más que uno de Alguazas.

«Para que la plantilla esté contenta y no tenga problemas de bajas y de vacantes, intentamos darle seguridad y estabilidad», indica el alcalde de Lorquí, el socialista Joaquín Fernández. «Eso hace que la plantilla trabaje más cómoda», afirma, para destaca que «nunca he tenido problemas con la Policía Local, el trato ha sido muy cercano y hemos atendido sus reivindicaciones».

En Lorquí hay 23 agentes en plantilla, aunque «no están cubiertas todas las plazas, vamos a sacar por movilidad dos», manifiesta el primer edil.

En el caso de Moratalla, por otra parte, «numerosos agentes de la Policía Local, hartos del trato dispensado por parte del alcalde, han decidido marcharse de la plantilla», denuncian desde Comisiones Obreras. Estos agentes se han marchado a Mula, Caravaca de la Cruz y Calasparra.

A principios de este mes, por otro lado, policías de San Pedro del Pinatar tomaban el Pleno para exigir el pago de sus horas extraordinarias: les deben entre 3.000 y 4.000 euros por agente desde este verano. Afectados consultados ayer por este diario dijeron que siguen sin cobrarlas y anuncian más movilizaciones en breve.

Un total de 937 personas han presentado una instancia para optar a una de las 58 plazas ofertadas por el Ayuntamiento de Murcia para convertirse en agente de la Policía Local.

Se trata de una oposición libre a la que puede optar todo aquel que reúna los requisitos: son plazas libres. El primer edil de Murcia, José Antonio Serrano, aprovechaba el mes pasado la celebración de San Patricio, patrón de la Policía Local de Murcia, para anunciar la convocatoria de estas 58 plazas más en el cuerpo.

El caso de Moratalla

Miguel Alcaraz, coordinador Regional de Administración Local de Comisiones Obreras en la Región de Murcia, denuncia que el Ayuntamiento de Moratalla «ha inventado la figura del policía local localizable, desde su domicilio», dado que «uno de los agentes ha accedido, de forma ilegal, a trabajar las horas de especial disponibilidad, incumpliendo el convenio colectivo, y porta el teléfono corporativo de Policía Local, llevándose el mismo a su domicilio y atendiendo las incidencias de forma telefónica».

Asimismo, Alcaraz apunta que el agente acude de forma presencial «a aquellas incidencias que entiende, bajo su criterio, que ha de personarse, sin la figura del agente testigo, poniendo en riegos a sí mismo y al servicio prestado a los ciudadanos». El sindicalista remarca que el Consistorio consiente «una forma de prestar servicio nunca vista antes»».

El alcalde de Moratalla, Jesús Amo, afirma que es falso que se esté haciendo algo ilegal y dice al sindicato «que denuncien en el juzgado» si creen que es así.

«Estrés y ansiedad»

Por otra parte, Alcaraz resalta que «otra nueva sorpresa, por parte de este Ayuntamiento, ha sido dejar a un solo agente de servicio por turno», con lo cual «ponen en riesgo grave al propio agente y al servicio, al no poder prestarlo en vía pública». En la misma línea, concreta que «de este modo, la atención es solo telefónica y han colocado a los agentes en una situación límite de estrés y ansiedad, al no poder atender en condiciones de seguridad mínima las incidencias ». Los agentes de Moratalla sufren, en palabras de Alcaraz, «cambios forzosos y obligados de turnos».

«Los turnos no se pueden cubrir porque no hay policías, y suerte que tenemos a la Guardia Civil», apunta, sobre esto, el alcalde, que insiste en que «lo que no puede ser es que haya policías que te aprueben la oposición en Alguazas y Moratalla y luego se vayan». A su juicio, urge «cambiar la ley». En su pueblo, por ejemplo, «hay un policía que ha aprobado la oposición, está dado de alta como funcionario en prácticas y ya ha dicho que se va», lamenta.