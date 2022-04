Policías de San Pedro del Pinatar toman el Pleno para exigir el pago de sus horas extras

25 policías locales de San Pedro del Pinatar se han personado en el Pleno para exigir el pago de sus horas extraordinarias, las cuales se les deben desde agosto de 2021. Como mínimo, les deben entre 3.000 y 4.000 euros por agente, explican a este periódico los afectados.

Alrededor de 40 agentes trabajan en la localidad costera y "ya no valen las promesas, urge una garantía de pago", apuntan, tras movilizarse, de forma totalmente pacífica, a dependencias municipales, para reclamar lo que les corresponde. "Ha sido una protesta en forma de presencia, hemos estado ahí, con nuestras camisetas bien visibles y, al final del Pleno, ellos han respondido a preguntas de la oposición. Han dicho que se va a solucionar, aunque tenemos nuestras serias dudas", admiten.

Hasta ahora, los efectivos habían cobrado religiosamente. Sin embargo, "debido a que hace 15 años que no entran agentes nuevos, hay una merma importante en el número de efectivos". En estío, cuando los municipios del litoral multiplican su población, "había mucha necesidad de cubrir el cuadrante". Así que se requirió a los policías para que trabajasen, para cubrir al menos los servicios mínimos. A la hora de pagar, sin embargo, "empezaron a retrasarse, a darnos excusas, no nos daban una razón e iban cambiando de argumento".

La semana pasada los representantes sindicales se reunieron con la alcaldesa, la popular Visitación Martínez, y con varios concejales, que les comunicaron que no podían pagarles. Ellos se acogen a un informe de la interventora municipal que detalla que se han pasado de horas extraordinarias. "La alcaldesa ha reconocido que nos dijo que, si queríamos cobrar, que nos fuéramos a un Contencioso", lamentan los agentes.

En San Pedro "no tenemos una bolsa de hora que firmemos por anticipado: al ser horas que te llaman por necesidad y tú decides si entrar o no", por lo que, dado que no se están pagando, "nadie está entrando. Falta gente".

La semana que viene estaba previsto celebrar dos pruebas de triatlón y se han tenido que suspender. Los agentes afirman que ha sido así porque no hay policías para garantizar la seguridad, dado que "no vale con 200 voluntarios de Protección Civil".

Ahora se les plantea el reto de la Semana Santa, que está a la vuelta de la esquina. "No se avecina tormenta, la tormenta la tenemos ya encima". consideran los efectivos.

"No se puede descuidar la seguridad ni las obligaciones con los trabajadores", afirmaron desde UGT.