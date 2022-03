La subida del combustible deja a la Región sin pescado en Semana Santa

La escalada de los precios del gasoil que se ha producido tras la invasión de Ucrania ha dejado fuera de juego a los pescadores de la Región. Las cofradías han decidido adelantar la parada biológica que estaba prevista para noviembre y sumarla al paro que están realizando en este momento los barcos de arrastre para dejar de faenar hasta principios de mayo, porque el coste del combustible resulta inviable para su economía. El presidente de los pescadores de Águilas, Manuel Díaz, da por hecho que la mayor parte de las flotas pesqueras españolas acabarán también amarradas a puerto, lo que impedirá mantener el suministro de pescado nacional a los consumidores en un par de semanas.

El encarecimiento del gasoil está teniendo un efecto dominó en los sectores productivos más dependientes del combustible, que inevitablemente tendrá repercusiones en el consumo y provocará mayores alzas de la inflación. El precio del gasoil representa más del 40% de los costes de explotación de la actividad pesquera, según los cálculos de las organizaciones que agrupan a los armadores españoles. Desde 2020 su factura del combustible se ha multiplicado por tres.

En los puertos pesqueros de la Región solo continúan faenando las embarcaciones de artes menores, que son más pequeñas y consumen menos combustible, según han informado a LA OPINIÓN los patrones de las Cofradías de Pescadores de Cartagena y de Águilas, Bartolomé Navarro y Manuel Díaz, respectivamente.

La pesca da empleo en la Región a cerca de 1.250 a trabajadores, según los datos de afiliación a la Seguridad Social.

El patrón de Águilas prevé que "en Semana Santa no habrá marisco en las pescaderías ni en los restaurantes"

La mayor parte de ellos trabaja en las embarcaciones que han dejado de faenar, aunque también los patrones de los barcos más pequeños están planteándose sumarse a la parada. Aunque el consumo de gasoil de sus barcos es menor, los precios que ha alcanzado el combustible desde de que se desencadenó el conflicto bélico impiden que las capturas puedan llegar a compensar la factura energética.

Las embarcaciones de arrastre iniciaron en febrero una parada biológica de un mes y medio que debía concluir a principios de abril. Ante la escalda de los precios de los hidrocarburos han decidido adelantar el paro programado para noviembre, dado que en este momento «no es viable salir a faenar», según dijo Manuel Díaz.

Las flotas pesqueras permanecerán amarradas en los puertos pesqueros de la Región hasta el 4 de mayo.

El presidente de la Cofradía de Águilas explicó que siempre se establece un calendario entre las comunidades autónomas para evitar que coincidan las fechas de sus respectivas paradas biológicas y se interrumpa el suministro de pescado a los mercados, aunque en esta ocasión teme que todas acabarán parando.

Manuel Díaz augura que «en dos semanas parará toda la flota y no habrá pescado ni marisco para la Semana Santa en los restaurantes ni en las pescaderías». A su juicio, solo llegarán a los mercados nacionales las capturas procedentes de países como Marruecos, «que pueden seguir faenando, porque tienen unas condiciones diferentes a las nuestras. Esto va para largo. Es peor que la pandemia. Entonces no paró ni un barco, la gente siguió trabajando, pero ahora no es viable».

Según sus estimaciones, en la Región hay 22 embarcaciones de arrastre: ocho corresponden a la Cofradía de Águilas, siete a la de Cartagena, seis a la de Mazarrón y una a la de San Pedro.

El presidente de la Cofradía de Cartagena explicó que los armadores recibirán una ayuda de la Comunidad, mientras que los pescadores tendrán una asignación de 50 euros diarios mientras dure la parada biológica.

El abastecimiento a los consumidores se verá comprometido si paran también las cofradías de otras comunidades

Bartolomé Navarro añadió que las cofradías también tratan de conseguir ayudas de la Administración regional para costear su funcionamiento, dado que cuando los barcos dejan de faenar se quedan sin recursos para pagar al personal y mantener sus instalaciones.

Precisó que las flotas volverán a faenar el próximo 4 de mayo, con la esperanza de que para entonces «haya bajado el precio del petróleo».

También las flotas de las demás comunidades autónomas están planteándose parar. La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) y la Confederación Española de Pesca (Cepesca) han solicitado una reunión urgente a Luis Planas, ministro de Agricultura, para analizar las opciones que alivien la situación de armadores y pescadores ante los incrementos de los costes de explotación especialmente por el alza de los precios de la energía, informa Europa Press.

Ambas organizaciones han informado a Planas de la preocupante tendencia al alza del precio del gasoil, que representa más del 40% de los costes de explotación de la actividad pesquera durante los últimos meses y que hace inviable la continuidad de la actividad. Según informan estas organizaciones, el precio del litro de gasoil se ha más que triplicado desde el último trimestre de 2020, pasando de una media de 0,306 euros a superar un euro, el precio más alto de la historia.

Alertan igualmente de la difícil coyuntura económica que está provocando a la flota el aumento de los precios del gas y de la electricidad, de las materias primas, de los gastos logísticos, de los impuestos y de las cotizaciones sociales.

Agricultura convoca las ayudas para la pesca de cerco y de palangre

El Boletín Oficial de la Región de Murcia publicó este martes la convocatoria de ayudas por la paralización temporal de la actividad pesquera para la flota de cerco y de palangre en la Región con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Estas paradas temporales se recogen en el Plan de Gestión del Mediterráneo para España con el objetivo de proteger el periodo reproductivo de determinadas especies y permitir que antes del 2025 se alcance el rendimiento máximo sostenible. El consejero de Agua, Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, destacó que esta situación «hace necesaria la compensación a los pescadores para que su actividad sea viable y para garantizar la conservación de su medio de vida, del medio ambiente y de la calidad del pescado». La convocatoria está dotada con un importe máximo de 302.000 euros. Habrá, además, una dotación adicional de 10.000 euros.