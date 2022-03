Los camioneros murcianos, "desesperados" por el precio del gasoil

Las empresas del transporte se sienten desbordadas ante la subida de los precios del gasoil. El Ministerio de Transportes publicó el pasado 1 de marzo el decreto que pactó con las patronales para acabar con el paro empresarial convocado en vísperas de Navidad, pero a pesar de la entrada en vigor de esta herramienta legal, las empresas no consiguen repercutir los precios del combustible en las tarifas que cobran a sus clientes. El secretario general de la Froet, Manuel Pérezcarro, asegura que «están desesperadas. No sabemos qué hacer ante esta situación», se lamenta. Con el precio del gasoil a 1,8 euros por litro, los transportistas tratan de conseguir que el Gobierno les dé alguna solución, aunque tampoco son partidarios de que se produzca «una intervención de los precios».

