La variante Ómicron dispara la cifra de enfermos covid sin síntomas hasta el 75 por ciento

La variante Ómicron lo ha cambiado todo en esta pandemia. A la explosión de contagios que se ha producido desde el mes de diciembre debido a la alta contagiosidad de esta variante se ha sumado el hecho de que la mayoría de los pacientes apenas tienen síntomas de la enfermedad. Hasta un 76 por ciento de las infecciones se produce de manera asintomática, según datos del Instituto de Salud Carlos III.

Hace un año eran la mitad de los pacientes quienes pasaban la enfermedad de manera asintomática. Además, un 30 por ciento de las personas contagiadas no sabe dónde ha podido contraer la enfermedad.

Una prueba de este elevado número de personas asintomáticas se encuentra en los hospitales, donde un número muy importante de los pacientes ingresó por otra causa y al hacerles una PCR de control salió positivo al virus.

El especialista en Enfermedades Infecciosas y responsable del equipo covid del Hospital Reina Sofía de Murcia, Enrique Bernal, afirma que en esta sexta ola «ha habido un incremento en el número de pacientes que llegaban al hospital por otro motivo y aquí se les detectó la covid sin que lo supieran», una ola que ha estado marcado por la variante Ómicron, que ha llegado a representar hasta el 85 por ciento de todos los casos.

Pese a la explosión de contagios, los hospitales han logrado aguantar gracias a la vacunación.

Mientras que en la tercera ola de la pandemia (tras la Navidad de 2020) los ingresos llegaron a representar el 7,8 por ciento de todos los casos, en la sexta ola (tras la navidad de 2021), con la mayoría de la población inmunizada, los ingresos se han reducido hasta el 0,8 por ciento del total de positivos.

Para los profesionales sanitarios, el mayor peligro de que haya tantas personas asintomáticas es que no estén vacunadas y no cumplan con las medidas preventivas, ya que una persona no vacunada transmite más el virus.

Al margen de un mayor número de pacientes asintomáticos, Ómicron ha provocado que en las personas contagiadas que sí tienen síntomas, éstos se parezcan a los de una gripe.

«Estamos observando que la mayoría de los casos que se están diagnosticando son en su mayoría asintomáticos o con síntomas más leves que los que nos encontrábamos hace más de un mes», explica el vicepresidente de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc), Jesús Abenza.

Este médico de familia recuerda que «sigue habiendo un perfil de pacientes propio de Atención Primaria y que son los usuarios añosos, los cardiópatas, los broncópatas, los que tienen factores de riesgo para desarrollar complicaciones, y que gracias a la bajada de la incidencia covid de esta sexta ola nos ha permitido estar más encima de ellos y hacer un seguimiento más estrecho».

El doctor Abenza insiste en que «los casos de covid que predominan en la actualidad son los de pacientes sin síntomas o con síntomas muy leves, compatibles con cualquier cuadro vírico estacional, pero esto no quita para que sigan dándose casos graves, la mayoría en pacientes mayores». Aunque también «hay un porcentaje nada desdeñable de personas sin factores de riesgo evidentes que desarrollan un cuadro grave y terminan incluso en la UCI», por lo que hace hincapié en la importancia de no bajar la guardia.

Explosión de contagios

La variante Ómicron ha provocado una explosión de contagios nunca conocida en los dos años de pandemia. Se calcula que casi la mitad de todos los casos de covid que se han diagnosticado en la Región de Murcia se contabilizaron el pasado mes de enero. Esto sin tener en cuenta el elevado número de personas que pasa la enfermedad sin darse cuenta o sin notificarlo a Salud porque se encuentran bien o por las dificultades para contactar con los servicios sanitarios.

Los primeros casos de Ómicron se detectaron en la Región de Murcia a mediados del mes de diciembre y en la actualidad esta variante del coronavirus está detrás del 85 por ciento de los contagios actuales.