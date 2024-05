Pegar esta mal, pero, ¿cuánto cuesta un guantazo?

Vaya por delante que las agresiones son un delito y no suponen la solución a los problemas. Es más, los agravan. Dicho esto, sepan que los juicios por delito leve de lesiones son más comunes de lo que pensamos. En ellos se enjuician todas aquellas agresiones que no necesitan para sanar ni puntos de sutura ni intervención quirúrgica, sino que se solucionan con una sola visita en el médico. Lo que llamaríamos, coloquialmente, un tortazo.

En nuestro despacho llevamos gran cantidad de casos por delito leve. Les voy a hablar del último de ellos: a una mujer le dieron dos bofetadas. La autora fue una conocida. La víctima fue primero a urgencias, para obtener el parte de lesiones (recordemos que es fundamental acudir al centro médico dentro de las 72 horas, para cumplir con el requisito temporal) y luego interpuso la pertinente denuncia.

Una vez en el juzgado, solicitamos que se emitiera informe de sanidad forense, determinando este que las lesiones para sanar habían necesitado cinco días de perjuicio básico.

Celebrado el juicio y obteniendo una sentencia que ganamos, se condenó a la agresora a una pena de multa por el delito y por las lesiones al pago de los cinco días, a saber, 185,30 euros.

Cuando quedé con mi clienta para darle la sentencia, se sorprendió de que, por recibir dos bofetadas, solo fuese a cobrar 185 euros, ante lo cual me dijo: «Si dos bofetadas cuestan menos de 200 euros, tengo un par de personas con las que ajustar las cuentas».

Por supuesto, era una broma y la mujer no recurrió a la violencia en ningún momento. Pero, si por una circunstancia se ven ustedes envueltos en un problema en el que sí media la agresividad, es importante saber respecto de los juicios por delito leve varios puntos.

El primero es que no es obligatorio ir con abogado, por lo que podemos defendernos a nosotros mismos. No hay costas de juicio, porque, como hemos dicho, no es obligatorio el abogado. Y también atiendan a la prescripción: los delitos leves prescriben al año, por lo que no tiene recorrido judicial el denunciar, por ejemplo, que una persona le dio un guantazo hace dos años.

En cuanto a los antecedentes penales, sepan que, aunque las condenas por delito leve aunque no son computables a efectos de reincidencia, sí que aparecen en la hoja histórico penal de cada uno. Estos antecedentes se pueden cancelar a los seis meses del cumplimiento de la pena.

El Código Penal establece un tipo agravado del delito básico de lesiones: se castiga más, por ejemplo, si la víctima sufre algún tipo de discapacidad o es menor de 12 años, si es considerada como una persona especialmente vulnerable. Además, también se agrava si ha existido una relación de afectividad entre el agresor (un hombre) y la víctima (una mujer). En estos casos, no se solucionaría con una multa, sino que el autor puede llegar a enfrentarse a una pena de prisión de dos a cinco años.

Si se ven en el fragor de una situación que puede entrañar violencia física, intenten evitar ser dañados y dañar. Y tengan siempre presente que no hay mejor solución que el diálogo, que la palabra.

