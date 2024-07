Qué hacer si te aguan las vacaciones

Enunció el comediante estadounidense Robert Orben que «vacaciones es no tener nada que hacer y disponer todo el día para hacerlo». Al común de los mortales previsiblemente no le apetezca demasiado pasar estos días de asueto pendiente de su abogado, pero no está de más apuntar que su presencia podría ser (aunque esperemos que no) necesaria y hasta vital. ¿Por qué? Porque no es descabellado pensar que uno pueda verse en la tesitura de que, cuando por fin arranca el periodo vacacional, incluso ya camino del aeropuerto o hasta entrando por la puerta del aeropuerto… nos retrasen o nos cancelen el viaje. Con todo lo que ello conlleva.

¿Qué podemos hacer entonces? Lo primero, cómo no, presentar una reclamación tan pronto como sea posible. Si el imprevisto nos ha pillado ya en las instalaciones del aeródromo, podemos ir al stand de la propia aerolínea, para explicar, con detalles, cuales son los daños (y perjuicios) que sufrimos.

A tener en cuenta: si no hay cancelación, pero sí retraso, también se puede reclamar. Si el retraso es de cinco horas o más, y usted decide no viajar, sepa que tiene derecho al reembolso en siete días del coste íntegro del billete al precio al que se compró, correspondiente a la parte del viaje no efectuada y a la parte del viaje efectuada si el vuelo ya no tiene razón de ser.

Sepa también que, tanto al salir de un aeropuerto español como al aterrizar en España desde un país de la Unión Europea, se puede reclamar ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es el organismo público responsable de la ordenación, supervisión e inspección de la seguridad del transporte aéreo. De que todo vaya como la seda y sus vacaciones no se trunquen.

Si, pese a ello, no hay resolución satisfactoria, a usted le queda aún la vía judicial. Había de contactar con un profesional de la abogacía de confianza, a fin de interponer del modo más correcto la preceptiva demanda. Para hacerlo, es importante conservar (para adjuntar) todos los justificantes de pago y facturas del periplo truncado, a fin de argumentar con detalle el roto, el fastidio, el dolor que, esperemos, no haya que padecer.

Sin ser agoreros, pasen ustedes unas felices vacaciones si ya están disfrutando de ellas. Y, si se da la circunstancia de tener que necesitar de los servicios de su abogado en estos días, no duden en consultar: siempre encontrarán a un profesional dispuesto a ayudarles.

Suscríbete para seguir leyendo