El fiscal de Menores de Murcia: "Si fijamos la edad penal en los 12 años, aparecerán delincuentes de 11"

José Antonio Ródenas, fiscal delegado de Menores en la Región de Murcia, explica a LA OPINIÓN que no se ha detectado en esta comunidad un repunte de los delitos cometidos por menores de 14 años. Cuando ocurre un hecho así, en el que el sospechoso tiene 13 años o menos, el caso «se remite a los Servicios de Familia de la Comunidad». Ródenas, que recibe a este periódico en su despacho, en la tercera planta de la Ciudad de la Justicia de Murcia, siempre se ha mostrado más partidario de reeducar que de castigar: para un menor agresivo en casa, se plantea la convivencia con grupo educativo más que el encierro.

El niño que apuñala a su profesor en clase en Murcia, el parricida de 15 años confeso en la vecina localidad de Elche… ¿Se ha notado un incremento de los delitos violentos cometidos por menores en los últimos tiempos? ¿Y de niños inimputables?

No ha habido un repunte, aunque siempre ha habido casos. En el caso de que el niño sea inimputable, se remite a los Servicios de Familia de la Comunidad, aquí no se le puede ni citar. No obstante, en Fiscalía siempre se guardan unas diligencias preliminares, a las que la víctima tiene derecho a acceder siempre, por si quisiese actuar por vía civil.

"Siempre se guardan unas diligencias preliminares, a las que la víctima tiene derecho a acceder, por si fuese por lo civil"

Aunque no haya responsabilidad penal, sí la hay civil, que asumirían sus padres, ¿no?

Si un niño inimputable comete un delito, se le puede exigir una responsabilidad civil a las personas encargadas de velar por ese menor: sus padres o tutores. Además de que se comunica lo sucedido a Servicios Sociales, cuyos profesionales pueden ocuparse de examinar la situación familiar del menor en cuestión y elaborar un informe al respecto. Como en el caso de los menores que tiraron una piedra a un coche desde un puente sobre la autopista y causaron la muerte de una persona (los padres de los tres menores fueron condenados a indemnizar a la familia del difunto con 163.000 euros).

¿Existe un repunte de la violencia juvenil ahora o esto ha pasado siempre?

Siempre han habido casos de menores de 14 años que cometen delitos, especialmente en casos de violencia doméstica, en los que niños de 12 o 13 años agreden a sus padres. En esos supuestos, siempre se alerta a Servicios Sociales. Todos los años tenemos casos de cierta gravedad, pero ahora no se ha notado un repunte significativo.

Ya se escuchan voces que hablan de que urge reformar la Ley del Menor...

Hay quien ya ha planteado de debe rebajarse la edad penal a los 12 años, se escuchan comentarios… Pero el sistema que tenemos está determinado por la edad, no por el grado de madurez de cada persona.

¿Y usted qué piensa? ¿Habría que subir la edad penal?

Creo que, si bajamos la edad a 12, aparecerán casos de menores de 10 y de 11. Si se baja, ampliaremos más el espectro. También cabe preguntarse si, en el caso de que los niños de 12 sí puedan ser investigados, habría de considerarse si la mayoría de edad ha de fijarse en 16. Con la normativa vigente, de los 14 a los 18, creo que la franja está bien.

¿Puede que un niño inimputable apunte maneras desde bien pequeño?

Sí hay menores que apuntan… Nos llegan algunos niños que se ve que, cuando cumplan 14, los vamos a tener aquí sí o sí, como los que cometen robos con violencia. La comisión de un delito de este tipo, más que de la mentalidad, depende de la constitución física que pueda tener el chico. Pero no hay un repunte alarmante. El que empieza a amenazar o a insultar con 14, puede que ya lo haya hecho con 13.

¿Qué ocurre con el tema del bullying?

También hay bastantes casos de menores inimputables que cometen acoso escolar. Pasó con el caso Lucía, la adolescente que en 2017 se quitó la vida en su casa tras haber contado que sufría bullying por parte de niños que resultaron ser inimputables. En esos supuestos, se alerta no solo a Servicios Sociales: también a la Inspección de Educación. El caso de Lucía finalmente se archivó.

¿A estos menores no les quedarán antecedentes?

En la Fiscalía de Menores siempre quedará constancia de cualquier menor, tenga la edad que tenga, que pase por aquí, pero eso no significa que el niño se quede con antecedentes. Se trata de un informe interno del Ministerio Público. El menor que apuñaló por la espalda a su profesor en Monteagudo no llegó a pisar las dependencias de Fiscalía, no se le puede traer ni para llamarle la atención. Pero actúan los Servicios de Familia de la Comunidad, nunca nos quedamos cruzados, salvo que la cosa sea muy leve, como un hurto...