"La reinserción de los menores criminales es un éxito del sistema"

En abril del año 2000, José Rabadán mataba a sus padres y a su hermana pequeña en Murcia con una catana. Se le juzgó con la recién aprobada Ley del Menor y a Ascensión Martín le tocó el asunto. «Me afectó bastante», contaba a LA OPINIÓN esta magistrada de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia a propósito de su nombramiento como portavoz nacional de Juezas y Jueces para la Democracia. Ahora concede otra entrevista, tras los sucesos de Elche y el colegio Monteagudo.

Después de casos como el triple parricidio de Elche, ¿hay que cambiar la Ley del Menor?

Yo entiendo que no, de forma contundente. El triple parricidio de Elche, cometido por un adolescente de 15 años, o el apuñalamiento de un profesor en clase por parte de un niño de 13, son casos muy graves, pero esporádicos. Sinceramente, creo que no es el momento de cambiar la ley y no se puede generalizar o pensar que todos los adolescentes necesiten un cambio legislativo.

¿Qué hay que hacer entonces ante este tipo de sucesos?

En el caso de Elche o el de Monteagudo, hay que buscar la respuesta adecuada y una medida para que estas conductas no se vuelvan a producir. Al no estar en la franja penal, tienen que ser siempre en el ámbito de la protección. Esto quiere decir que la Comunidad Autónoma tiene que establecer unos cauces adecuados, orientados a la protección, para indagar qué es lo que ha pasado en cada caso. Además, aunque los menores de 13 sean inimputables penalmente, está la responsabilidad civil.

Si reclaman las víctimas...

En el caso de Monteagudo, por supuesto yo entiendo, como jurista, que siempre cabe la responsabilidad civil de los padres y del colegio, porque el profesor agredido es víctima de un delito de lesiones y podría reclamar. La vía penal no es, porque el niño tiene 13 años, pero sí que hay una responsabilidad evidente de los padres o del colegio. Sin perjuicio de que los especialistas analicen por qué se ha producido esa conducta, si se ha repetido con anterioridad… Algo que sabrá la familia y el colegio... En definitiva, hacerlo lo suficientemente bien para que hechos así no se vuelvan a producir.

¿Se está normalizando la violencia en menores?

No es normal tanta violencia en menores, aunque pueda ser algo que sí suele verse en otros países, donde hay acceso a las armas. Pero España es un país en el que estos hechos no se producen con frecuencia, lo cual aconseja no cambiar la ley. Por un caso, no se cambia la ley. Ni por dos o por tres, aunque se trate de casos que alarman a la sociedad.

Lo han internado ya en un centro, pero, además, ¿qué hay que hacer ahora con este chico, parricida confeso con 15 años?

Sí, está internado en régimen cerrado y ahora habrá que averiguar, sobre todo con los equipos técnicos de los juzgados y de la Fiscalía de Menores, qué es lo que ha ocurrido para que un chico de esa edad, sin ningún motivo de malos tratos previos ni de trastornos de conducta, pueda llegar a cometer estos delitos de extrema gravedad. Los especialistas tendrán que averiguar cuáles han sido las causas que han llevado a este chico a cometer esos hechos.

"Si algo lo necesitas para tu vida cotidiana, como el móvil o las redes, y te privan de ello, a lo mejor te produce un trastorno

¿Y usted qué punto de vista tiene al respecto?

La mayoría de la juventud es excelente... pero sí que hemos observado, lo estaba comentando con unos compañeros, que hay poca capacidad de frustración. Luego está la adicción a los medios tecnológicos, que es grave, es es como una ludopatía: Si les privas de ese enganche tecnológico, como no tienen capacidad de frustración suficiente, pueden hacer cualquier cosa con tal de obtener lo que quieren.

Como parece que ha sido el caso de Elche, que su madre le dijo que le iba a quitar la wifi…

El otro día hablaba un psicólogo diciendo que el enganche de los adolescentes a las nuevas tecnologías es tan fuerte como el que está en tratamiento de desintoxicación. Esto no lo habíamos visto hace años, pero sí que es cierto que ahora vamos por la calle, vamos por los parques, y hay muchos jóvenes, constantemente, pendientes del móvil, de las redes… Si algo lo necesitas para tu vida cotidiana y te privan de ello, a lo mejor te produce un trastorno. Esto es así: Las nuevas tecnologías tienen muchos beneficios, pero, si no se controla…

¿Usted cree en la reinserción de los adolescentes asesinos?

Hay que ser positivos y pensar que sí. Pero, claro… Pienso que se necesita, primero, saber la causa que le han llevado a cometer unos delitos tan graves. Y atajar las causas y el origen de esto. Supongo que si realmente este muchacho es una persona normal, cuando se dé cuenta de lo que ha hecho, tendrá remordimiento.

¿Rabadán está reinsertado?

Yo lo único que sé de él es por la prensa. Que una persona, tras un tratamiento y un internamiento, pueda reinsertarse en sociedad, tras un hecho tan grave, es un éxito del sistema penal. Y hay que verlo así. Yo no quiero referirme a él en concreto, pero el sistema está para reinsertar al individuo en sociedad y, si eso se consigue, es un éxito del sistema. Más que de él, del sistema.