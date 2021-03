La Semana Santa ha arrancado en la Región de Murcia con un Viernes de Dolores diferente, aunque con la sensación de que 'al menos', no estamos encerrados en casa como el pasado año. Eso sí, la decisión de que no pueden salir procesiones a las calles de ningún municipio, el toque de queda a las diez y el cierre perimetral de la Comunidad, que impedirá hacer turismo fuera de la Región, marcarán por segundo año consecutivo un periodo vacacional en el que seguirán muy presentes las restricciones por el coronavirus.

Con los bares y restaurantes ya abiertos hasta las diez, la apertura del cierre perimetral entre municipios y la necesidad de estos de atraer turistas de la propia comunidad, las actividades de ocio se sucederán hasta el próximo Domingo de Resurrección, y la mayoría de ellas estarán dedicadas a recordar que estamos en plena Semana Santa. Porque a pesar de que el obispo de la Diócesis ya anunció a las cofradías que este año se suspendian las procesiones, todas ellas se encargarán de que, si no pueden salir a la calle a encontrarse con los fieles, sean estos los que se acerquen hasta las iglesias para admirar los pasos, disfrutar de conciertos o participar en los actos litúrgicos, a pesar de las restricciones de aforo.

Diferentes actividades

En Murcia, por ejemplo, distintos espacios emblemáticos de la ciudad, como el Palacio Almudí, el río, los puentes y pasarelas, la avenida Alfonso X y el edificio anexo al Ayuntamiento se iluminarán con los colores de la Cofradía protagonista de cada jornada. Otra de las actividades propuestas es la exposición de fotografías en la Plaza de San Agustín y la instalación de banderolas en las farolas en sus inmediaciones en las que se recordarán anteriores ediciones de la procesión de Viernes Santo. La Sala de Exposiciones de La Glorieta acogerá, a partir del próximo miércoles 10 de marzo, la VI Exposición Colectiva 'Colores de Pasión' conformada por medio centenar de imágenes de las procesiones murcianas de 14 fotógrafos murcianos.

En Cartagena las actividades religiosas en las iglesias más representantivas se sucederán con actividades culturales, ya que Puerto de Culturas ha organizado visitas guiadas, talleres y jornadas de puertas abiertas. Aunque su día grande es este Viernes de Dolores, festivo en la ciudad, a lo largo de estos días continuarán las actividades. También en Lorca, tanto en el castillo como en la ciudad se podrá disfrutar de visitas guiadas y teatralizadas y destaca, como novedad, un Photocall y un Photowalk. Junto a estas actividades de la Concejalía de Turismo, las cofradías también han preparado un amplio programa en sus sedes.

Los hosteleros piden suavizar las restricciones

Pero a pesar de las amplias programaciones en todos los municipios, los hosteleros siguen dando por perdida una Semana Santa en la que no contarán con el turismo nacional y se ven también afectados por el toque de queda hasta las diez. Por esta razón, vienen pidiendo al Gobierno regional que suavice las restricciones y permita atrasar el toque de queda a las once de la noche. Al menos, ayudaría a bares y restaurantes, ya que hoteles y casas rurales no confían en 'salvar' esta temporada al contar solo con el turismo local.

El Gobierno prefiere mantener las restricciones actuales para evitar el avance de la ya considerada cuarta ola del coronavirus. Para tratar de contrarrestar las posibles pérdidas, hoteles, alojamientos turísticos y casas rurales de la Región harán un descuento del 50% a los clientes que los visiten después de la Semana Santa, gracias a una campaña de la Consejería de Turismo, cuyo objetivo es captar a los visitantes murcianos, que no pueden viajar fuera, para que busquen un destino en la costa o en el interior esta primavera. Eso sí, cuando pase esta semana.

Durante esta semana, sí se podrán ver beneficiados los restaurantes del litoral y las playas, que ya comenzaron a recibir clientes una vez abiertos y, seguro que uno de los planes alternativos de estos días, es visitar playas de la Región de Murcia en Cartagena, Águilas y Mazarrón, principalmente.