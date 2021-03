El cierre perimetral de la Región de Murcia durante esta Semana Santa y la ausencia de una de sus actividades principales en la mayoría de sus localidades no son excusa para no disfrutar de los días festivos que están por llegar. Para los más religiosos que no quieren olvidar que estamos en la semana de Pasión y para los que prefieren 'desconectar', las opciones son muy diversas. Aquí te proponemos algunas:

Un día en la playa

La Región está cerrada y será imposible viajar a otras comunidades autónomas, pero el cierre perimetral entre los 45 municipios ya está abierto, lo que permitirá a los murcianos viajar hasta el litoral. Las playas de Cartagena, Águilas y Mazarrón serán un buen plan para todos aquellos que quieran huir de la ciudad. Aquí te ofrecemos un listado de zonas perfectas para ir de puente o a pasar el día.

Visitas a las iglesias

Este año tampoco saldrán las procesiones, pero al menos las iglesias estarán abiertas para todos aquellos que quieran ver, aunque sea en el interior, los pasos de Semana Santa que suelen inundar las calles estos días. En Murcia las cofradías han preparado diferentes exposiciones para disfrutar de las tallas religiosas y en Cartagena el 90% de las imágenes que procesionan se pueden contemplar en las iglesias de Santa María y Santo Domingo. También en Lorca, las cofradías del Paso Azul y del Paso Blanco han organizado numerosas actividades para que los fieles no echen tanto de menos las impresionantes representaciones de escenas bíblicas que, un año más, sus calles no podrán acoger.

El monte, más que una moda pasajera

Con el cierre perimetral de la Región de Murcia y entre los municipios, junto al cierre de la hostelería, hacer senderismo parecía la única opción que quedaba para ‘respirar’. Las rutas por las zonas montañosas de la Región, como Sierra Espuña o las baterías de Cartagena, se pusieron de moda hasta el punto que se tuvo que reforzar la seguridad para evitar aglomeraciones. Sin embargo, parece que el senderismo ha llegado para quedarse a pesar de la relajación de restricciones y es una buena opción para hacer deporte, pasar un día festivo al aire libre y conocer más a fondo las localidades de nuestra Región.

Cine sobre la Pasión

Este fin de semana reabren muchas de las salas comerciales que, debido al coronavirus, continuaban cerradas. Bajo la premisa de que la cultura es segura, pasar una tarde en el cine puede ser una opción para estas vacaciones de Semana Santa. Además, la Filmoteca Regional ha programado un ciclo especial para estos días, con películas dedicadas a este tema. Jesucristo Superstar, El Evangelio según San Mateo, La última tentación de Cristo y La Pasión de Cristo son algunas propuestas.

Cultura, segura y con niños

Aunque muchos teatros retoman su programación pasadas las fiestas, algunos de ellos mantienen actividades infantiles, como el centro escénico Pupaclown. Para los que prefieran continuar inmersos en esta época, Cartagena retoma este año el concurso de saetas en el Auditorio El Batel -este sábado será la final, donde también se celebran dos conciertos dedicados a los ‘Sones de la Santa Cartagenera’