¿Todavía no sabes qué hacer este fin de semana? Estos son algunos de los planes que puedes disfrutar en Murcia.

'El Jardín Secreto'. Arte y cultura sostenible

Más de 100 artistas de distintas disciplinas se darán cita en la tercera edición del festival ‘El Jardín Secreto’ en una jornada en la que niños y adultos podrán disfrutar juntos de una experiencia única con la sostenibilidad como eje central.

Los 20.000 m2 del Parque Fofó contarán en esta ocasión con 13 zonas temáticas, 6 escenarios y más de 60 puestos de comercio local, donde los asistentes podrán encontrar productos únicos y artesanales. Además, habrá una decena de foodtrucks con opciones gastronómicas variadas, incluido para celíacos y veganos.

El festival ofrecerá alrededor de 25 talleres y actividades para todas las edades. Entre ellas, destaca un espectáculo de circo aéreo de la Compañía Siroco, la II Levante Breaking Jam, una competición de break dance para los más atrevidos; el II Encuentro de Swing y un taller de salsa y bachata.

Este evento tendrá lugar a lo largo de este sábado 27 de abril, en el Parque de Fofó.

Rockbif'24 en Auditorio Murcia Parque

Este festival es una iniciativa de AMUPHEB, Asociación Murciana de Padres e Hijos con Espina Bífida, para sensibilizar y hacer pública la realidad de las personas con Espina Bífida y patologías afines. Se celebrará en el Auditorio Municipal Murcia Parque de Murcia y contará con la actuación de los grupos Kiwi y La Esencia del Loco y como actuación principal, la de El Sótano del Doctor, grupo de versiones de música española de los 80’s. Tendrá lugar este viernes a las 20:30 en el Auditorio Murcia Parque. Precio desde los 10 euros.

1ª Carrera Solidaria a beneficio de Cáritas de Churra

La prueba se celebra este sábado, 27 de abril a las 10:00, con un recorrido por toda la pedanía de Churra. La salida será en el Centro Comercial Thader a las 10:00 y la llegada, en el mismo lugar, a las 9:00. El precio es de 5 euros para los adultos y 3 euros para los niños. Todo el dinero recaudado se destinará a Cáritas Churra.

Taller: Aprender a montar en bici

Murcia continúa decidida su conversión en una ciudad verde y amable con la movilidad urbana y sostenible. Este 27 de abril podrás disfrutar de rutas aptas para toda la familia, seguras y de un nivel sencillo que permite su recorrido desde los más neófitos hasta a los más expertos. Y no faltará a mitad de recorrido una parada para tomar un aperitivo entre amigos. La actividad comenzará a las 11:30 en la Plaza Universidad y finalizará a las 13:00. Es necesaria la inscripción.

'Los amigos de ellos dos'. Con Malena Alterio y David LLorente

Esta obra teatral llega este sábado al Teatro Romea de Murcia. ‘Los amigos de ellos dos’ reflexiona sobre cómo percibimos el lugar que ocupamos en esta sociedad. Dos parejas amigas se encuentran a cenar todos los jueves desde hace más de doce años. Nicolás y Liza ya llegaron al restaurante, pero sus amigos no. Los minutos pasan y la misteriosa e inusual demora de los amigos comienza a preocupar.

Esta actuación tendrá lugar el 27 de abril a las 20:00 horas en el Teatro Romea. El precio es de 12, 15 o 18 euros.

'Amazing Michael' llega al Teatro Circo

Un espectáculo que repasa la vida del que es considerado como El Rey del Pop y una de las mayores leyendas de la música de todos los tiempos con un lenguaje adaptado a los más pequeños.

SacMjj, uno de los mejores impersonators de Michael Jackson en todo el mundo, se encargará de revivir, con absoluta fidelidad, las coreografías más emblemáticas de las mejores canciones del artista.

Acompañado de la Jackson’s Army, su extraordinario cuerpo de baile, disfrutarás de los inolvidables y espectaculares "Beat it", "Black or White", "Billie Jean", "We Are the World" o "Thriller", con zombies en escena incluidos.

Tendrá lugar este domingo 28 de abril a las 12:00 horas en el Teatro Circo de Murcia. El precio es de 10, 12 o 15 euros.

Gala Flamenca solidaria

El Ayuntamiento de Murcia, junto con la Junta Municipal del Distrito Centro Este, renueva su compromiso con la solidaridad con una nueva edición de la Gala Flamenca a beneficio de la Asociación de Padres y Madres con Niños con Problemas de Audición y Lenguaje (ASPANPAL).

Este evento se celebrará el próximo domingo 28 de abril a las 20.00 horas en el Teatro Circo de Murcia y, en esta nueva edición, las protagonistas serán de nuevo las bailarinas de la compañía Será Flamenco, bajo la dirección de Magdalena Morales.

El espectáculo, bajo el título ‘Nobles Virtudes’ mostrará, al más puro estilo de la compañía ‘Será Flamenco’, los valores de generosidad, humildad, compromiso, valentía, autenticidad, lealtad y gratitud, acompañados de la maestría y el duende del cante y la guitarra. Siete palos llenos de verdad y siete virtudes que representar.