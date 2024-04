Los comerciantes del centro de Cartagena reclaman tener aparcamientos gratis para incentivar las compras

Los clientes de otras zonas de Cartagena no vienen al centro porque buscan aparcamientos gratuitos como tienen en los centros comerciales y aquí en la ciudad no existen. Es uno de los argumentos que esgrime la asociación Centro Comercial Abierto para reclamar que se habilite una zona de parking en las proximidades del Casco Antiguo que permita facilitar las compras a los cartageneros. Así lo indicó ayer el presidente del colectivo, Antonio Sánchez, tras el recorrido que hizo junto a la alcaldesa Noelia Arroyo por distintas tiendas del centro.

Según Sánchez, pese a que el estacionamiento ORA cuesta apenas 80 céntimos la hora, la falta de aparcamiento hace que no haya huecos y que los ciudadanos acaben en un parking privado, donde la hora sale por más de dos euros en algunos casos, lo que dificulta las compras.

En este sentido, el presidente de Centro Comercial Abierto indicó que la necesidad ya ha sido trasladada al Ayuntamiento, que está estudiando el asunto, aunque con cautela para evitar especulaciones.

En lo que sí que ha avanzado de forma clara el Gobierno local es en un convenio firmado ayer entre el Consistorio y la Asociación para destinar 30.000 euros a acciones de promoción y dinamización comercial. En base a esta subvención, se organizarán actividades con motivo del Día Internacional de los Cascos Históricos, que se celebra el próximo día 26, o por Navidad. En cuanto a la primera acción, en la plaza del Icue, se repartirán 500 premios directos entre todos los clientes que hayan guardado el ticket de las compras hechas desde el 15 de abril en pequeños comercios de proximidad y que hayan superado los 25 euros.

Además, el convenio también incluye actuaciones en la programación habitual del colectivo, como el concurso de escaparates o a los comercios adscritos a ‘Amigos de los Cruceros’, entre otras acciones.

Medidas municipales

En este sentido, Arroyo recordó que desde el Gobierno local también se han puesto en marcha medidas para potenciar y dinamizar el sector. La regidora destacó la formación a través de la ADLE para mejorar la preparación de los futuros empleados del sector, y también el proyecto de digitalización que se está realizando con los comercios del eje San Fernando y San Vicente.

Finalmente, sobre las necesidades del centro, la alcaldesa indicó que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) debe servir para generar más viviendas y atraer a más personas a vivir al casco histórico. «Si no hay más habitantes, si no crece la población, si no damos la posibilidad de desarrollarse el casco con nuevos vecinos que compren y gasten en el comercio de proximidad, difícilmente aumentarán sus ventas», apostilló Arroyo.

Ayudas Carpetazo a la PAICA para crear un plan de apoyo más eficaz

El Ayuntamiento ha dado carpetazo al Plan de Ayudas a la Inversión del Casco Antiguo (PAICA) para crear el Plan de Apoyo a la Actividad Comercial del Centro Histórico (PAAC), que está dotado con 100.000 euros.

En la nueva norma se detalla qué gastos son subvencionables, se ha elevado hasta el 50% el mínimo de las ayudas sobre el gasto que se puede subvencionar, se han clarificado los criterios de evaluación de las solicitudes y se han ampliado el número calles cuyos negocios pueden acogerse a esta ayudas.

La alcaldesa Noelia Arroyo ha explicado que «estamos combinando acciones de apoyo a nuevas actividades con este Plan y acciones para la dinamización comercial», pero también ha indicado que para generar nuevas expectativas comerciales para el casco histórico «siguen siendo necesarias otras acciones, como puede ser el PGOU».