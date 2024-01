El incremento de la afición por el senderismo y las pruebas deportivas en las colinas y los montes del municipio ha provocado un refuerzo en el control sobre el estado de los pozos mineros que existen en las sierras cartageneras y que, en algunos casos, cuentan con un deficiente mantenimiento que los convierte en un peligro para los ciudadanos.

De esta forma, el Ayuntamiento supervisa las zonas de mayor afluencia de estas estructuras para controlar su estado, aunque la gran extensión del municipio y el difícil acceso de algunas zonas complica esta labor de seguimiento. Por ello, es importante también el trabajo de colectivos que detectan estos pozos peligrosos y lo ponen en conocimiento de las autoridades. Es el caso, por ejemplo, de la Asociación Cartaginense, que denunció hace un par de semanas la existencia de dos pozos sin brocal en el Cabezo de San Ginés, uno de los montes con mayor número de estas estructuras que en ocasiones tienen una profundidad de 400 metros.

Se trata de pozos que se encuentran en un área protegida y que plantean preocupación sobre la seguridad pública y la necesidad de una intervención urgente por parte de las autoridades competentes para evitar desgracias como las ocurridas en otros lugares de España, como la ocurrida en Málaga con el niño Julen, quien falleció tras caer a un pozo de unos 70 metros de profundidad en la localidad andaluza en enero de 2019.

De esta forma, el colectivo ha instado a la Dirección General de Patrimonio Cultural y a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma para que realicen visitas de inspección. También se ha requerido a la empresa propietaria la realización de las obras necesarias para garantizar la seguridad de los pozos o, en caso de incumplimiento, que sea la administración la que actúe de forma subsidiaria para después reclamar el coste a la mercantil.

Según fuentes consultadas, la Comunidad Autónoma no ha emitido respuesta a este requerimiento, pero sí lo ha hecho el Ayuntamiento de Cartagena. En este sentido, técnicos municipales han visitado la zona para comprobar el estado de los pozos y se está tramitando una actuación de urgencia con el propietario de los terrenos para corregir los brocales rotos. Desde el Gobierno local indican que en caso de no localizar al propietario, el Ayuntamiento actuará de forma subsidiaria, aunque sostienen que en este caso concreto no habrá que llegar a invertir dinero público en esta zona.

Ejecuciones subsidiarias

Sí ha sido necesario actuar de forma subsidiaria en otros puntos del municipio. De hecho, las fuentes consultadas afirman que se sigue actuando en este sentido cada vez que se detecta o se denuncian nuevos pozos con brocales rotos. Concretamente, ya se ha actuado en zonas de Calblanque, una zona protegida, donde se instaló un poste de madera y malla cinegética alrededor de un pozo. También en Canteras, en las Cuestas del Cedacero, o en el Monte Calvario, donde dos de los tres pozos en mal estado ya se han ejecutado. Se trata normalmente de zonas de difícil acceso y bastante perdidas, indican desde el Consistorio, aunque la afluencia de senderistas y deportistas es cada vez mayor también en estos espacios.

Desde la Asociación Cartaginense van más allá y reclaman mayor colaboración y transparencia para llevar a cabo estas labores, por lo que solicitan que se localicen el resto de pozos que continúan sin brocal en los montes cartageneros y que se revisen los ya instalados para preservar la seguridad.