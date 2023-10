Los colectivos ciclistas de Cartagena volvieron ayer a protestar con una marcha la decisión de Renfe de restringir más aún el acceso de las bicicletas en el FEVE , la línea ferroviaria que conecta Cartagena con Los Nietos. Decenas de ciclistas salieron desde distintos puntos para confluir al mediodía en la plaza del Mercado de La Unión, donde se leyó un manifiesto para exigir soluciones.

Fernando Tonda, portavoz del colectivo MoviliCT por tu Salud, explicó que este acto es el colofón a una intensiva campaña de protesta, que se inició hace unos meses, desde el verano, cuando Renfe amplió las limitaciones para subir bicicletas al tren FEVE. Si antes no se admitían las bicicletas en horario punta (de 7 a 9 y de 12 a 15.40 horas), ahora de junio a septiembre se ha incluido una nueva horquilla de prohibición por la tarde, de 18 a 21.00 horas. Además, para el resto del año y en horario normal, solo se permite una bicicleta por vagón, siempre y cuando el interventor lo permita según la ocupación del tren.

«Creemos que hay muchas soluciones, desde acoplar una plataforma exterior para poder llevar la bicicleta o poner más vagones, pero no hay voluntad para llevarlas a cabo», lamenta Tonda, que asegura que en las últimas reuniones con representantes de Renfe sólo les han dado «largas». «No es sólo por motivos turísticos o recreativos, algunos compañeros usan la bicicleta para ir a trabajar desde la estación para ahorrar en combustible o porque sencillamente no tienen coche», señala Tonda, que indica que desde Renfe argumentan que las bicicletas reducen las plazas de viajeros y que estos tienen la prioridad, y que no disponen de más vagones operativos.

Tras las marchas de protesta llevadas a cabo, desde los colectivos vinculados con la movilidad sostenible en Cartagena creen que ha llegado el momento de que esta reivindicación siga su curso en la esfera política. Por ello, han contactado con los ayuntamientos de Cartagena y La Unión, que les han ofrecido todo su apoyo pero advirtiendo que esta cuestión es de competencia autonómica y estatal. «Lo que pasa es que se pasan la pelota unos a otros y estamos perdiendo la paciencia , hartos de que nos den tantas largas; no creo que tengamos que ser nosotros los que trabajemos por la movilidad sostenible sino los políticos».

Urgen ampliar la línea hasta Cabo de Palos y Mar Menor

Una demanda histórica de los colectivos que apuestan por una movilidad sostenible en Cartagena es la ampliación de la línea FEVE hasta Cabo de Palos y el Mar Menor. «Tenemos ejemplos de otros sitios como Valencia o Alicante donde un tren que discurre por el litoral revitaliza la economía de los pueblos por los que pasa», afirma el portavoz de MoviliCT, Fernando Tonda, que sostiene que se trata de un proyecto que a largo plazo sólo puede redundar en beneficios tanto económicos como medioambientales y que ayudaría desestacionalizar el turismo en el Mar Menor.