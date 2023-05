Ha pasado de ser una desconocida a encabezar la lista de Movimiento Ciudadano para las elecciones autonómicas. Ella es Esther Guzmán Linares (1978), nacida en Cartagena, donde ha vivido casi toda su vida. Ahora reside con su marido y sus tres hijas en La Aljorra, diputación en la que ha sido vocal de MC durante los cuatro años. Ha ejercido como abogada penalista durante más de veinte años y ahora ha decidido dar un paso adelante para «luchar por su tierra».

¿Cómo se gestó su fichaje como número uno de MC Regional?

Un día antes de confeccionar las listas, tuve una conversación con José López y me preguntó si podía contar conmigo para la municipal, en un primer momento. El hecho de ser la número uno en la regional fue algo posterior, que fue gestándose desde que él me preguntó si estaba disponible.

¿Le contó por qué la eligió?

Entiendo que la motivación fue mi afinidad, mi capacidad de gestión, mi trayectoria profesional, lo que me ayuda a conocer el procedimiento y el funcionamiento de una Asamblea, y mi capacidad para transmitir. Pero quiero remarcar que fue una decisión de todo el grupo en su conjunto.

¿Cuántos diputados cree que podrían conseguir?

Nuestra aspiración es entrar a la Asamblea, al menos, con una persona, para poder ejercer algo de influencia. Una vez dentro, nuestra aspiración será la de crear un grupo de tres diputados para poder ganar más peso.

No nos cerramos a hacer ningún pacto, siempre que beneficie a Cartagena y a las ideas que defendemos

Entonces, ¿cuántos votantes esperan conseguir?

Nosotros tuvimos 24.000 votos en las anteriores elecciones municipales y aspiramos a que aumenten los números, superando los 25.000. Por otro lado, en las autonómicas tuvimos 14.000, de los cuales en Cartagena fueron 12.000. Queremos cambiar eso y que nos voten los mismos que en las regionales y en las municipales. Si fidelizamos los votos que ya tuvimos en las anteriores, tendríamos un diputado regional (conseguirlo está en torno a los 20.000 votos).

¿Qué han hecho para tratar de conseguirlo?

Ahora somos MC Regional, no una coalición con otros partidos, como en 2019. Y así quedará reflejado en la papeleta. No es que nos hayamos colaborado con otros partidos, pero queríamos que la marca que se presentara a la Asamblea fuera MC, para que no hubiese ningún tipo de confusión y el votante sepa que está votando a MC. En 2019 a nuestras siglas las acompañaban muchas otras, de otras formaciones, y eso hizo que la gente no tuviera claro lo que estaba votando.

¿Cree que MC tendrá tirón fuera de Cartagena?

Estamos trabajando en ello. MC ya tiene representación en La Unión. El partido de Unión por Alguazas también nos apoya y de hecho hay representantes suyos en nuestra lista. CIFA Fuente Álamo nos ha pedido también nuestra papeleta regional para poder aportarla. Además, contamos con obtener votos en toda la comarca, desde Mazarrón, pasando por Los Alcázares, hasta Torre Pacheco.

¿Qué supondría la llegada de MC a la Asamblea?

Nuestra pretensión inicial será la de influenciar, como partido independiente, en la comodidad que existe en el Gobierno regional.

¿Y cómo quieren conseguirlo?

Estamos ultimando un decálogo de puntos esenciales sobre los que queremos trabajar. Este se basa en la lucha y el desarrollo de la Ley de Comarcalización. Con ella intentaremos establecer un criterio de reparto justo y equitativo del presupuesto. Pelearemos por la recuperación del Mar Menor, mejoras en atención primaria y hospitales, por una educación con medios y sin adoctrinamiento. También por la descontaminación y la recuperación ambiental, el refuerzo de los servicios de patrimonio y medioambiental. Queremos, además, una mejor planificación turística y deportiva y que se establezcan organismos de la Comunidad en distintos municipios y que no estén todos centralizados en Murcia. Queremos romper, también, el maltrato que sufre la UPCT, y que consiga de una vez una vía de financiación plurianual, para que pueda crecer. Y como en Cartagena, pasa en otros municipios. Hay una centralización absoluta en Murcia que está ahogando a los municipios y con la que quiere acabar MC.

La biprovincialidad no debe verse como un movimiento secesionista, es positiva para la Región

¿Lucharán por la biprovincialidad desde un inicio?

Por supuesto, es la base de nuestro decálogo y la Ley de Comarcalización es el paso previo. Es una aspiración que, no solo MC, sino muchos cartageneros llevan muchos años arrastrando. Es necesaria y buena para la Región, no debe verse como un movimiento secesionista ni divisorio. Con dos provincias tendríamos más peso a nivel nacional, pues supondría tener dos diputados más en el Congreso y el doble de senadores.

¿Qué perfiles conforman la lista?

Se ha hecho pensando en representar a colectivos concretos, para que la gente se sienta identificada con la lista. Santiago del Álamo es nuestro número dos, activista que lucha por la reforestación y el Mar Menor. El cuatro es Pablo Cerezuela, oncólogo en la Arrixaca y el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Cartagena. La cinco es Paula Valdivieso, portavoz de los colectivos de movilidad de Cartagena. El número seis, Antonio Valverde, es vocal en Los Dolores, trabaja en el sector del automóvil cuenta con grandes habilidades sociales y es muy conocido en Cartagena. La número siete es Marisol García, nuestra candidata de La Unión. Y el número ocho es Pablo Caparrós, asociado al Club Bádminton de Cartagena, que acaba de ascender, porque también queríamos que hubiera alguien que representara al deporte. El resto de la lista es gente de MC que quiere estar en ella y aportar.

¿Qué le parece que José López haga doblete en la lista municipal y autonómica?

Me parece estupendo. Pienso que es una persona totalmente capacitada para estar en las dos listas. Ojalá consigamos los resultados que queremos para poder decidir si irá al ámbito municipal o regional. Él ya explicó que, en caso de que se diera, la Ejecutiva tomaría la decisión más adecuada para Cartagena y su comarca. Que José sea el número tres, como líder del partido y la persona más identificada de el mismo, es para crear seña de identidad. Que la gente entienda que él también está ahí. Es una ratificación de la candidatura. Y el suyo no es el único caso, Marisol, candidata de MC La Unión a la Alcaldía, también está en la lista regional. Yo misma también estoy en la municipal.

La Región es líder en corrupción y analfabetismo

¿Cómo calificaría la gestión del Gobierno del actual presidente de la Comunidad, López Miras?

Con su gestión la deuda pública aumenta. Cada ciudadano debe entre 7.000 y 8.000 euros. También somos líderes en corrupción, analfabetismo y salones de juego. Tenemos un sector primario desmantelado y un Mar Menor arruinado.

¿Cómo considera que el Gobierno regional discrimina a Cartagena? ¿Algún ejemplo concreto?

Por ejemplo en el ámbito del deporte. Cartagena es la ciudad que tiene el equipo de fútbol más importante de la Región, pero el Gobierno regional habla de gastar el dinero en mejorar el estadio del Real Murcia.

¿Qué postura tiene MC respecto a la vacante que hay en la Presidencia del Puerto de Cartagena?

Queremos que sea un cartagenero o cartagenera. Queremos que el Puerto beneficie a la Región, claro, pero que priorice el desarrollo de la industria de la comarca, no como en la época de Yolanda Muñoz, que el dinero acababa en empresas de fuera.

¿Están abiertos entonces a hacer pactos si finalmente consiguen llegar a la Asamblea?

Los pactos que hagamos van a ser claros y no nos cerramos a ninguna posibilidad. Si el pacto beneficia a Cartagena y a las ideas que defendemos en nuestro decálogo, se hará, si no, no.